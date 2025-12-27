DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!

BRATISLAVA - Dráma, akú na pohotovosti zrejme zažívajú takmer každý deň, no počas vianočného obdobia ide o mimoriadne citlivé udalosti. Zhruba tieto pocity zažili nedávno na detskej pohotovosti v Košiciach. Práve tam sa mala počas v posledných dňoch odohrať tvrdá výmena názorov a konflikt s lekárkou. Išlo o malého chlapca s horúčkou a jeho neoblomných rodičov.
Príbeh, ktorý sa sociálnymi sieťami intenzívne šíri, sa už dostal do širšieho povedomia a v príbehu vystupujú pochopiteľne zúfalí rodičia, ktorí mali chorého chlapca s veľmi vysokou, 40-stupňovou horúčkou. Vyrazili teda na pohotovosť. Sami však tvrdia, že táto skúsenosť bola pre nich ako rodičov "šokujúca, ponižujúca a neospravedlniteľná".
Syn rodičov dostal silnú horúčku, začali teda konať
"Môjmu malému synovi sa už od rána držala extrémne vysoká teplota, až 40 stupňov Celzia. Každý rodič vie, že pri takýchto hodnotách ide o vážny stav, ktorý nemožno ignorovať. Preto sme sa rozhodli vyhľadať detskú pohotovosť. Na miesto sme prišli o 16:40," informoval znepokojený rodič, ktorý zostáva v anonymite.
S chorým dieťaťom vraj čakali až vyše troch hodín v čakárni a na rad sa dostali až okolo 19:50 hodiny. "Dieťa bolo vyčerpané, uplakané, v horúčke a my sme verili, že konečne príde pomoc. Namiesto toho nás lekárka odmietla vyšetriť s tým, že „po novom sa ordinuje len do 20:00“. Je pre mňa nepochopiteľné, aby bol odmietnutý pacient, ktorý prišiel včas a celé hodiny čakal nie vlastnou vinou," pokračoval rodič.
Lekárka zavolala na rodičov políciu
Lekárka vraj namiesto riešenia situácie zavolala na rodičov políciu. "Na miesto prišli až tri hliadky PMJ s tvrdením, že sa jej údajne vyhrážame a správame agresívne. Ide o úplné klamstvo. Nikto nebol agresívny, boli sme len rodičia, ktorí sa dožadovali lekárskej pomoci pre svoje choré dieťa," prezentuje svoju verziu rodič.
"Uvedomujem si, že zdravotníctvo je pod obrovským tlakom. To však nikdy nemôže byť ospravedlnením pre ignorovanie chorého dieťaťa a ponižujúci prístup k rodičom. Pohotovosť má byť poslednou záchranou a nie miestom, kde sa rodičia boja ozvať," uzavrel. Jeden z rodičov si dokonca lekárku odfotil priamo v ambulancii.
Celé to bolo inak, reaguje poliklinika
Portál Topky sa preto obrátil rovno na košickú polikliniku, ktorú vedie riaditeľka Marie Machová. Tá na tento prípad a naše otázky obsiahlo odpovedala. "Je nám nesmierne ľúto vzniknutého incidentu, avšak takáto situácia sa každoročne opakuje, pričom agresivita pacientov, respektíve rodičov detských pacientov voči zdravotníckemu personálu neustále narastá," zhodnotila Machová.
Dodala, že v spomínaný deň bolo vyzdvihnutých osobne a elektronicky rodičmi detí viac ako 100 lístkov s poradovým číslom a časom, kedy majú prísť. Reálne bolo vraj ale ošetrených len 73 detských pacientov. "Časť rodičov s deťmi čakalo doma, v autách pred poliklinikou a boli priebežne ošetrovaní s tým, že posledné ošetrenie detského pacienta je 10 minút pred koncom pracovnej doby, to znamená o 19:50 hodine," spresnila Machová. Na klinike už roky funguje pravidlo, že od 20:00 hodine je takýchto pacientov možné ošetriť len na urgentnom príjme detskej nemocnice.
Konfrontácia s rodičmi prišla po ošetrení posledného pacienta
Po ošetrení posledného detského pacienta sa podľa polikliniky sťažujúci rodičia dožadovali vstupu do ambulancie a ošetrenia ich dieťaťa službukonajúcou lekárkou. Všetko sa malo podľa polikliniky odohrať po jej mimoriadne intenzívnej a náročnej práci v čase vianočných sviatkov. Rodičom malo byť následne viackrát vysvetlené, ako sa celá situácia má a že na klinike je určitý režim. Počas konfliktu dokonca telefonicky komunikovali s vrchnou sestrou.
Mali agresívne vraziť do ambulancie a fotiť si personál
"Rodičia potom agresívnym spôsobom vnikli do ambulancie a bez súhlasu zdravotníckych pracovníkov si ich fotili, dožadovali sa ošetrenia ich dieťaťa a obmedzovali ich slobodný pohyb. Vzhľadom na stupňujúce sa napätie a agresivitu rodičov bola privolaná polícia, ktorá rodičov upokojila a vyprevadila ich mimo objekt polikliniky," spresnila sled udalostí riaditeľka Machová.
Rodičia vraj následne pre detského pacienta kúpili v lekárni lieky a pravdepodobne odišli domov, keďže podľa ich vyjadrenia ich na urgentný prijem nezoberú skôr, ako o štyri hodiny. "Záverom mi neostáva nič iné len ako zopakovať moje úvodné vyjadrenie, a to najmä ľútosť nad vzrastajúcou agresivitou pacientov (rodičov) a strácajúcou sa empatiou k zdravotníckym pracovníkom," odkázala na záver šéfka polikliniky.