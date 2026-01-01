Romantika a sex za mrežami: Uväznený Romeo zvádzal zdravotnú sestru a dozorkyňu! A to nie je všetko

LONDÝN - Vo väzení si vybudoval povesť charizmatického manipulátora. Mladý Brit nadviazal nevhodné vzťahy s väzenskou zdravotníčkou a dozorkyňou a po prepustení predviedol útek, ktorý skončil až pred súdom.
Tri tváre jedného muža
Harri Pullen mal len 27 rokov, no dokázal viesť viac životov naraz, píše Daily Mail. Za mrežami väznice HMP Parc vo Walese si vybudoval povesť muža, ktorý vie presne, kam mieriť slovami. V rovnakom čase nadviazal intímny vzťah s väzenskou zdravotníčkou Elyse Hibbsovou a udržiaval dôverné telefonické kontakty s dozorkyňou Ruth Shmylovou.
Navonok išlo o nenápadného väzňa. V skutočnosti však podľa súdu systematicky prekračoval hranice a využíval dôveru ľudí, ktorí mali dohliadať na poriadok a bezpečnosť.
Sloboda na chvíľu a rýchly návrat k zločinu
Po prepustení na slobodu si dlho nevydýchol. Už po niekoľkých mesiacoch ho polícia zadržala pri obchodovaní s drogami, keď sa pohyboval na elektrickom bicykli. Následne putoval späť do rúk úradov – no tým sa príbeh ani zďaleka neskončil.
Útek ako z filmu
Po zadržaní sa Pullen sťažoval na prudké bolesti hlavy, a tak ho v putách previezli do nemocnice. Práve tam sa odohrala scéna, ktorá šokovala aj skúsených policajtov. Mladý muž náhle vybehol z budovy, prebehol parkoviskom a nasadol do auta, ktoré naňho čakalo.
Za volantom sedela 42-ročná Sian Batesová, ktorá mu pomohla zmiznúť. Nasledujúci týždeň sa Pullen skrýval na odľahlej farme, kým ho polícia znovu nevypátrala.
Druhý pokus o útek a tvrdý koniec
Ani po odhalení sa nevzdal. Pokúsil sa uniknúť ešte raz – tentoraz v mercedese. Po policajnej naháňačke bol zastavený pomocou paralyzéra. Pri sebe mal drogy, hotovosť aj viacero mobilných telefónov.
Práve tie neskôr zohrali dôležitú úlohu pri odhaľovaní jeho vzťahov s pracovníčkami väznice.
Zničené kariéry a výpovede na súde
Zdravotníčka Elyse Hibbsová sa priznala k neprofesionálnemu vzťahu s väzňom a bola odsúdená, čím sa jej kariéra v zdravotníctve prakticky skončila. Dozorkyňa Ruth Shmylová prišla o prácu, hoci ju súd napokon zbavil obvinení. Vypovedala, že sa cítila zastrašovaná a manipulovaná a že telefonické rozhovory na nej zanechali psychické následky.
Verdikt bez ilúzií
Sudca v prípade nemal pochybnosti o vine hlavného aktéra. Harri Pullen si vypočul súhrnný trest šesť rokov väzenia. Keď padlo rozhodnutie, reagoval jedinou vetou: „Prepáčte.“
Podľa informácií, ktoré zazneli na britskom súde, prípad odhalil nielen osobné zlyhanie jednotlivca, ale aj vážne trhliny v systéme, ktorý má byť nepriestrelný.