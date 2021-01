KORONAVÍRUS Celoplošné testovanie v Stropkove: Ľudia sa môžu otestovať aj na MOM

STROPKOV - Mobilné odberové miesto na Šarišskej ulici v Stropkove bude počas víkendu (23. 1. – 24. 1.) otvorené od 8.00 h do 22.00 h. V pondelok až v piatok je otvorené od 10.00 h do 18.00 h. Testovanie počas pracovných dní je bez registrácie, cez víkend je potrebná registrácia na webstránke korona.gov.sk. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

V Stropkove sa môžu ľudia dať otestovať aj na MOM pri kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok. Je otvorené v pondelok až v piatok a tiež v sobotu (23. 1.) v čase od 8.00 h do 12.00 h a od 16.00 h do 20.00 h. Na testovanie je potrebné sa objednať na webstránke korona.gov.sk.

Pribudli aj dve nové odberové miesta. Jedno je v mestskej športovej hale na Ulici Matice slovenskej, otvorené je v stredu až v piatok od 12.00 h do 20.00 h. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie.

Druhé novovytvorené odberové miesto je v komunitnom centre na Mlynskej ulici. Bude otvorené v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie.

"Odporúčame občanom, ktorým to situácia dovolí, aby sa na testovaní zúčastnili počas pracovných dní. Predídu tým možnému tvoreniu radov pred odberovými miestami počas víkendu," povedal hovorca mesta Stropkov Peter Novák.