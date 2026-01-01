Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice: TOTO sú najnetradičnejšie mená detí!

NITRA - V poslednej dobe sú čoraz populárnejšie zahraničné mená a typické mená ako Jakub, Lukáš, Hana či Jana idú do úzadia a nahrádzajú ich mená ako Mateo, Ryan, Justin a podobné odnože zahraničných mien. Pôrodnica Nitra ku koncu roka 2025 pripravila rebríček najnezvyčajnejších mien, ktoré dali rodičia svojim novonarodeným deťom.
Sofia, Eliška, Ema, Nina, Viktória a Jakub, Samuel, Oliver, Adam, Michal. To sú najčastejšie mená v roku 2025, ktoré dali rodičia svojim deťom. Avšak, existuje aj rebríček mien, ktoré nie sú v našich končinách také bežné. Ba čo viac, mnohé sú foneticky prebraté zo zahraničia.
V novembri sa v nitrianskej pôrodnici narodilo viacero detí, no jedno z nich vzbudilo obzvlášť veľkú pozorosť. A to svojim menom. Rodičia sa svoju novonarodenú dcérku totiž rozhodli pomenovať Seňorita Vivien. Z toho dôvodu pripravili silvestrovský špeciál, kde zozbierali nezvyčajné mená za posledné roky.
Medzi netradičné mená posledných rokov boli z chlapčenských napríklad Mersi, Damir, Chose Armando, Sultán, Yakup, Lan Ahn, Džejmi, Dior Deluxe, Zalán, Palermo, Timur, Brien, Henesy, Monako, Kenedy, Santa, Boris Elegán či Marčelo. Z dievčenských to boli najmä spomínaná Seňorita Vivien, Slovenka Dior, Vejana, Snehulienka, Hviezda, Lara de Jantos, Ariana Queen, Irena Habibi, Pricnes Jenifer či Šanel Magmazel.