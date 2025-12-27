Tunel Višňové dopravný kolaps neodvrátil: Z kaluže do blata, katastrofálne štefanské kolóny pred Ružomberkom!

ŽILINA - Diaľničný tunel Višňové, jeden z najdlhších tunelových úsekov na Slovensku, mal byť dôležitým krokom k odľahčeniu premávky na severnom ťahu D1 v smere Košice – Bratislava. Po 27 rokoch výstavby bol tento kľúčový úsek napokon sprejazdnený ako súčasť diaľnice medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Problémy však nezmizli.
Kompetentní argumentovali, že tunel výrazne zníži dopravné zápchy v kritickej oblasti pod Strečnom a skráti cestovný čas vodičov cestujúcich západ – východ Slovenska. Strečno je možno od otvorenia tunela skutočne odľahčené od výraznej prepravy, no je tu iný problém. Upozornili naňho pritom samotní policajti videom, ktoré ukazuje kilometrové kolóny pred Ružomberkom.
Oficiálne vyjadrenia zdôrazňovali, že nový úsek má zlepšiť plynulosť premávky, zvýšiť bezpečnosť a zmierniť každodenné kolóny, ktoré sa dlhodobo tvorili na staršej ceste popod hrad Strečno. Podľa predstaviteľov štátu malo ísť o výhodu pre desiatky tisíc motoristov denne, ktorí denne jazdia medzi Žilinou, Martinom, Ružomberkom a ďalšími mestami na trase.
Práve Aktuality.sk na základe policajných záberov skonštatovali, že "štefanský krst" tejto severnej trasy preukázal, že problémy nikam nezmizli. Ide o obdobie značných presunov obyvateľov medzi mestami a dedinami a v piatok to bolo cítiť. Hlavne pred Ružomberkom.
Papier a realita
Napriek týmto očakávaniam sa však podľa najnovších videí a záberov zverejnených políciou ukazuje, že problémy s premávkou síce ustúpili v úseku bezprostredne pred tunelom, ale prakticky sa len presunuli ďalej po diaľnici. Na frekventovaných úsekoch pred Ružomberkom sa aj napriek sprejazdneniu tunela utvorili masívne kolóny a spomalenia, ktoré vodičov nútia zastavovať a čakať v zápchach podobne ako pred otvorením tunela.
Motoristi tak čelia realite, že hoci tunel určite zmiernil tlak v jednom kritickom bode, celková sieť diaľničných úsekov ešte nie je dokončená na takú úroveň, aby eliminovala dopravné zápchy na celej trase spojujúcej východ a západ krajiny.
Otvorením diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) môže definitívne vyriešiť jeden z najväčších dopravných problémov Slovenska. „Časová úspora pri prejazde tunelom Višňové bude rádovo v desiatkach minút oproti súčasnej trase popod Strečno,“ uviedol to minister dopravy Jozef Ráž pri hodnotení tohto roka v doprave.
Prínosy novovybudovaných diaľničných úsekov sa podľa ministra ukázali prakticky ihneď po ich sprevádzkovaní. Najvýraznejší efekt je viditeľný najmä v presune tranzitnej nákladnej dopravy z miest a obcí, ako aj z ciest nižších kategórií.
„Obchvat Tvrdošína odklonil približne 71 % tranzitnej nákladnej dopravy, čím sa výrazne znížilo dopravné zaťaženie v meste. V Košiciach evidujeme ešte výraznejší pokles tranzitu, keď nový obchvat odviedol až 90 % kamiónovej dopravy,“ priblížil Ráž. Rovnako pozitívny vplyv má podľa neho aj R2 medzi Kriváňom a Mýtnou, na ktorú sa presunulo až 94 % nákladnej dopravy z cesty I/16. „Tieto zmeny prispievajú k vyššej bezpečnosti a zlepšeniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch,“ uviedol.