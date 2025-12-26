73 rokov od premiéry Pyšnej princeznej: Aha, ako vyzerá hlavná predstaviteľka (93) rozprávky!

PRAHA - Legendárna rozprávka Pyšná princezná patrí už 73 rokov k neodmysliteľným vianočným klasikám. Osud hlavnej predstaviteľky Aleny Vránovej však nebol len rozprávkový – film jej priniesol slávu, lásku, ale aj životné skúšky. Pozrite sa, ako dnes vyzerá ikonická princezná Krasomila, ktorá oslávila 93 rokov.
Rozprávka Pyšná princezná patrí neodmysliteľne k česko-slovenskej kinematografii vysielanej počas Vianoc. Kultový film z roku 1952 videl snáď každý aspoň raz. Príbeh rozpráva o pyšnej a rozmarnej princeznej Krasomile, ktorá odmietne ponuku na sobáš od kráľa Miroslava. Ten sa preto rozhodne vydať do jej Polnočného kráľovstva v prestrojení za obyčajného záhradníka.
Postupne si získa jej srdce a pomôže jej zbaviť sa pýchy a sebectva. Ich láske však neprajú skorumpovaní kráľovi radcovia, ktorým sa princeznina premena nehodí do plánov, a tak sú obaja nútení utiecť. Rozprávka prináša nadčasové posolstvo o sile lásky, skromnosti a vnútornej premeny človeka. Princeznú stvárňuje česká herečka Alena Vránová. Narodila sa 30. júla 1932 a dnes má umelkyňa 93 rokov. Za svoj život sa objavila takmer v 100 filmoch.
Spomínaná rozprávka výrazne ovplyvnila herečkin život. Práve vďaka nej zostala v pamäti viacerých generácií divákov. Počas nakrúcania našla aj svoju životnú lásku – hereckého partnera Vladimíra Ráža. Neľúbili sa iba na filmovom plátne, ale aj v skutočnom živote. V čase, keď medzi nimi vzplanula láska, boli obaja v iných vzťahoch, a ich románik tak viedol k rozpadu dvoch manželstiev. Ani po svadbe však nemali šťastné obdobie – dlhé roky sa márne snažili o potomka a na vytúženú dcéru čakali šesť rokov. Ich rodinný život sa však čoskoro začal rozpadať.
Vladimír Ráž rodinu opustil, mal viacero mimomanželských vzťahov a neskôr si nového partnera našla aj Vránová. Ich manželstvo sa skončilo rozvodom koncom 70. rokov. Ráž sa ešte raz oženil, ale herečka už zostala sama. Zdalo sa, že aspoň v dcére Markéte nájde oporu. Tá bola mimoriadne úspešná – získala titul doktorky filozofie, ovládala štyri cudzie jazyky, veľa cestovala a vlastnila cestovnú kanceláriu. Jej život však postupne poznačil boj s alkoholom, ktorý ju pripravil aj o vlastný byt. Otvorene v minulosti priznala, že s pitím neplánuje prestať, ani keby ju to malo stáť život. Napokon zomrela vo veku 55 rokov v ťažkých životných podmienkach.
Aj napriek ťažkému osudu jej úsmev z tvári nezmizol. Hoci má herečka po 90-tke, stále vyzerá skvelo. Síce sa už v spoločnosti často neukazuje, predsalen niekedy urobí výnimku. Pozrite, ako sa za tie roky zmenila!
