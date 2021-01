Celoplošné testovanie na KORONAVÍRUS: V Humennom vzniknú nové odberové miesta

"Počas najbližšieho víkendu bude slúžiť Humenčanom päť súčasných odberných miest - Slovenský Červený kríž (SČK), Nemocnica Humenné, Detský Ados, Slnečný dom a DZS - M. K. Trans - a päť novovzniknutých - Základná škola (ZŠ) SNP 1, ZŠ Pugačevova, ZŠ Hrnčiarska, Centrum voľného času (CVČ) Dúha a Komunitné centrum Podskalka. Možno sa k nim po otvorení pridajú aj ďalšie dve, pri bývalom hlavnom vchode do nemocnice na Nemocničnej ulici a na Gorkého ulici," priblížil Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že na všetkých mestských odberových miestach sa bude testovanie realizovať v interiéri.

Od stredy predĺžilo prevádzkové hodiny svojho odberového miesta Zariadenie sociálnej služby Slnečný dom, kde po novom v dopoludňajších hodinách testujú ľudí objednaných prostredníctvom registračného systému, popoludní záujemcov bez objednávok. Testovať sa tam dá od 7.30 do 19.00 h, počas víkendu to bude v čase od 8.00 do 16.00 h. Ako mesto avizuje, v sobotu a nedeľu by svoje prevádzkové hodiny mali predĺžiť aj ďalšie odberové miesta.

V okrese Humenné vytvoria na plošný skríning 41 odberných miest

Na zabezpečenie plošného skríningu na ochorenie COVID-19 vznikne v okrese Humenné 41 dočasných odberových miest. Popri piatich v okresnom meste budú ďalšie, najmä počas víkendových (23. a 24. 1.) dní, fungovať v 35 obciach. Potvrdila to prednostka humenského okresného úradu Silvia Cukrovaná.

Ako vyplýva z informácií, ktoré poskytla, menšie či susediace obce vytvorili jedno odberové miesto, obec Kamenica nad Cirochou ich zriadila dve. Väčšina odberových tímov v rámci okresu bude pracovať len počas soboty, prevádzkové časy sa na jednotlivých odberových miestach líšia. Len v nedeľu sa bude testovať v obciach Ruská Poruba a Závadka, počas oboch víkendových dní v obciach Chlmec, Hrabovec nad Laborcom, Kamenica nad Cirochou, Koškovce a Udavské. V obci Ľubiša bude odberové miesto fungovať v piatok (22. 1.) a v sobotu, v Lukačovciach od piatka do nedele a v Jasenove od soboty do pondelka (25. 1.).

V meste Humenné na účely plošného skríningu zriadila samospráva päť dočasných odberových miest. Na internetovej stránke mesta je od stredy (20. 1.) dostupný registračný systém, kde je možné vybrať si testovacie miesto i čas. Spomedzi piatich stálych mobilných odberových miest (MOM), ktoré na území mesta fungujú aj počas pracovných dní, vypomôžu mestu počas víkendu štyri z nich, svoju činnosť začne aj jedno novozriadené.

MOM Slovenského Červeného kríža bude odbery vykonávať v nedeľu v čase od 7.30 do 15.45 h, Detský Ados na Sídlisku pod Sokolejom a Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Slnečný dom v lokalite Dubník budú v prevádzke oba víkendové dni od 8.00 do 16.00 h, DZS M. K. Trans o hodinu dlhšie. Novovzniknuté MOM pri mestskom kultúrnom stredisku na Gorkého ulici bude odbery vykonávať v nedeľu v čase od 7.00 do 19.00 h.

Spoločnosť Nexis Fibers zamestnávajúca približne 400 zamestnancov od svojho pôvodného zámeru zriadiť odberové miesto na pretestovanie svojich zamestnancov upustila, odporúča im využiť testovacie miesta zriadené v meste alebo v mieste ich bydliska. Potvrdil to výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Kučeravý.

Ako Cukrovaná doplnila, testovacie súpravy pre potreby okresu by mali na okresný úrad doraziť vo štvrtok.