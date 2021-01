KORONAVÍRUS Žarnovica a Nová Baňa posilňujú odberové kapacity, testujú aj obce

ŽARNOVICA – V súvislosti s celoplošným skríningom na ochorenie COVID-19 boli v Žarnovici i Novej Bani posilnené odberové miesta na bezplatné antigénové testovania. Nová Baňa počas víkendu otvorí ďalšie dve miesta na testovanie, odberové miesto je pripravená v prípade potreby zriadiť aj Žarnovica. Na skríningovom testovaní sa zúčastnia aj viaceré obce v okrese Žarnovica. Potvrdili to zástupcovia samospráv.

„V meste Žarnovica je od utorka (19. 1.) zriadené druhé odberové miesto v priestoroch Mestského športového areálu, na oboch miestach sa predĺžili časy odberov do 18.00 h,“ uviedla zástupkyňa primátora Žarnovice Alena Kazimírová s tým, že s výnimkou stredy budú až do soboty (23. 1.) otvorené obe v tomto areáli. V prípade záujmu je pritom samospráva pripravená na piatok, sobotu a nedeľu (22. - 24. 1.) zriadiť ďalšie odberové miesta. O ich prípadnom otvorení bude mesto verejnosť včas informovať.

Nové odberové miesto pribudlo aj v Novej Bani, rovnako bola predĺžená aj ich prevádzka. Mesto pritom plánuje otvoriť ďalšie dve počas víkendu. „Spolu tak budú v meste štyri odberové miesta. Počas jesenného celoplošného testovania sme mali v meste päť, takže veríme, že to postačí,“ potvrdil primátor Novej Bane Branislav Jaďuď.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Do skríningového testovania sa zapájajú aj niektoré obce Žarnovického okresu. V obci Hodruša-Hámre testovanie sa začalo v utorok a potrvá štyri dni. „Včera sme otestovali 206 ľudí, pozitívny výsledok mali dvaja,“ prezradil starosta obce Jozef Uram. Objednávací systém obec nezaviedla, podľa starostu znevýhodňuje seniorov. „Rozložili sme to do štyroch dní, takže žiadne dlhé rady sa zatiaľ netvoria,“ povedal Uram.

Odberové miesto na antigénové testovania zriadi aj obec Veľké Pole. Starosta František Demeter ho ponúkol aj susednej menšej obci Píla. Testovanie na svojej webovej stránke na štvrtok (21. 1.) avizuje aj obec Malá Lehota. V sobotu odberové miesto otvorí aj Župkov. Určené je len pre obyvateľov obce, pre ktorých je pripravený on-line registračný formulár s rezerváciou presného času odberu. V pondelok (25. 1.) vlastné odberové miesto zriadi aj obec Rudno nad Hronom.