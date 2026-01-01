Prepustenie väzňov vo Venezuele: Po protestoch proti Madurovi ide domov 87 ľudí

CARACAS - Najmenej 87 ľudí zadržaných počas protestov vo Venezuele po prezidentských voľbách v roku 2024 vo štvrtok po roku a pol prepustili z väzenia. Oznámili to skupiny na ochranu ľudských práv, informuje o tom agentúra AFP.
„Ráno 1. januára hlásili matky a príbuzní nové prepustenia politických väzňov z väznice Tocorón v štáte Aragua,“ na severe Venezuely, uviedol Výbor za slobodu politických väzňov na sociálnych sieťach. Prepustenie 87 osôb potvrdila aj venezuelská ľudskoprávna skupina Výbor matiek na obranu pravdy.
Druhé prepustenie za týždeň
Ide o druhé prepustenie skupiny väzňov za uplynulý týždeň. Venezuelská vláda 25. decembra oznámila prepustenie 99 väzňov, čo nazvala „konkrétnym prejavom záväzku štátu k mieru, dialógu a spravodlivosti“. Ľudskoprávna skupina Foro Penal uviedla, že sa jej v tomto prípade podarilo potvrdiť prepustenie len 61 väzňov.
Opozícia spochybňuje Madurove víťazstvo
Protesty vo Venezuele vypukli po prezidentských voľbách v júli 2024, v ktorých podľa zverejnených výsledkov zvíťazil Nicolás Maduro. Ten je v prezidentskom úradu od roku 2013. Opozícia však tvrdí, že víťazom volieb bol jej kandidát Edmundo González Urrutia.
Počas protestov proti Madurovmu znovuzvoleniu zahynulo 28 ľudí a približne 2400 polícia zadržala. Z oficiálnych údajov vyplýva, že orgány dosiaľ prepustili viac ako 2000 ľudí. Vo venezuelských väzniciach je z politických dôvodov naďalej zadržiavaných viac ako 700 ľudí.
K spomínaným dvom prepusteniam došlo v čase napätia medzi Venezuelou a Spojenými štátmi. Americké sily od septembra útočia na lode v Karibiku a Tichom oceáne. Útoky si vyžiadali už viac ako 100 obetí na životoch, pričom v mnohých prípadoch išlo o rybárov.
Americké sankcie a zásahy
Prezident USA Donald Trump 16. decembra oznámil blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“ plaviacich sa z Venezuely. Trump tvrdí, že Caracas pod vedením prezidenta Nicolása Madura využíva peniaze z predaja ropy na financovanie „narkoterorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov“. Trump tento týždeň tiež oznámil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. Išlo o prvý americký úder na území Venezuely.