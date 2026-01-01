Márny boj o život! Príčina smrti Pavla Nečasa odhalená: Hercovi nedokázali pomôcť ani záchranári

PRAHA - Správa o úmrtí Pavla Nečase (†59) prišla ako blesk z jasného neba. Ako sa ukázalo, tesne pred koncom roku uňho doma zasahovala záchranná služba. Pomôcť hercovi sa im už nepodarilo…
Kým iní ľudia sa pripravovali na príchod nového roka, Pavel Nečas zvádzal boj o život. Ked sa potom objavila na sociálnych sieťach informácia o jeho smrti, pôsobilo to ako nejapný žart. Šokujúcu správu o smrti herca priniesol ako prvý operný spevák Oldřich Kříž (65). Ani on tomu nechcel uveriť a spočiatku si podobne ako ostatní myslel, že ide o omyl či dokonca zlý žart. „Nie je to fejk, hovoril som s Davidom Suchařípom. Zomrel dnes ráno z ničoho nič… Viac nevedel, len že to bolo veľmi rýchle,“ upresnil Kříž, ktorému to neskôr potvrdila aj Nečasova manželka.
Šokujúca správa z Česka: Známy herec (†59) náhle zomrel... Nikto tomu nemôže uveriť!
Až neskôr sa ukázalo, že koncom roka na hercovej adrese zasahovali záchranári. „V stredu večer sme zasahovali u muža okolo 60 rokov, u ktorého došlo k náhlej zástave obehu. Do príchodu záchrannej služby mu bola počas celej doby telefonicky poskytovaná asistovaná prvá pomoc. Ani následne, po tridsaťminútovej resuscitácii, sa, žiaľ, nepodarilo obnoviť životné funkcie a bola konštatovaná smrť,“ uviedol hovorca záchrannej služby Karel Kris.
Herec Pavel Nečas sa preslávil úlohami v seriáloch Okresní přebor, Ordinace v růžové zahradě alebo Černí baroni, kde stvárnil nadporučíka Mouchu. Zahral si aj vo filmoch Bajkeri, 3Bobule či Líbáš jako ďábel.