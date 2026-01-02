Dobré správy pre deti, zlé pre rodičov: Školáci sa môžu v roku 2026 tešiť na viac dní voľna! TAKTO vychádzajú prázdniny

BRATISLAVA - Voľno detí v škôlkach a školách je stále vec, ktorá vie postaviť zo stoličky nejedného rodiča. Zháňanie stráženia, vybavovanie voľna je pravidelná realita v každej slovenskej domácnosti. V roku 2026 sa však školopovinné deti môžu tešiť na viac dní voľna, ako v uplynulom roku. V akých dátumoch je potrebné vybaviť si voľno v práci?
Začalo to 1. januárom, kedy až do 7. januára trvajú ešte stále vianočné prázdniny. Deti opäť zasadnú do lavíc 8. januára, kedy je oficiálny nástup do škôl a škôlok po takmer trojtýždňových prázdninách. Nebude trvať dlho a deti budú opäť doma. Tentokrát ale budú len jednodňové. Po čase sa totiž vracajú polročné prázdniny, tie tento rok padnú na pondelok 2. februára. Pre rodičov to tak bude znamenať ďalšie riešenie stráženia malých ratolestí.
Archívne VIDEO Podľa ministra Druckera bola školská novela nevyhnutná, jeho predchodcovia vraj na ňu nenabrali odvahu
Následne, o dva týždne začne kolotoč jarných prázdnin. Tie tento rok odštartuje západné Slovensko, konkrétne Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Oficiálne začnú 16. februára, žiaci tak pôjdu poslednýkrát do školy v piatok 13. februára a opäť zasadnú do lavíc v pondelok 23. febuára. Vtedy začnú jarné prázdniny na strednom Slovensku - pre obyvateľov Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja. Žiaci pôjdu do škôl a škôlok poslednýkrát pred prázdninami v piatok 20. februára a naspäť do vzdelávacích zariadení sa vrátia v pondelok 2. marca. V tento dátum oficiálne začnú prázdniny pre obyvateľov východného Slovenska - Prešovského a Košického kraja. Poslednýkrát pôjdu deti do škôl a škôlok v piatok 27. februára a vrátia sa v pondelok 9. marca.
|Prázdniny
|Termín
|Nástup do vzdelávacích zariadení
|Polročné
|2.2
|utorok 3.2.
|Jarné - západ
|16.2.-22.2.
|pondelok 23.2.
|Jarné - stred
|23.2.-1.3.
|pondelok 2.3.
|Jarné-východ
|2.3.-8.3.
|pondelok 9.3.
|Veľkonočné
|2.4.-7.4.
|streda 8.4.
|Letné
|1.7.-31.8.
|utorok 1.9.
|jesenné
|29.10.-1.11.
|pondelok 2.11.
|vianočné
|23.12.-7.1.2027
|piatok 8.1.2027
Nasledujú veľkonočné prázdniny, ktoré pre školopovinné deti začnú 2. apríla a potrvajú až do 7. apríla. Nástup do škôl a škôlok budú mať v stredu 8. apríla.
Následne deti budú musieť vydržať dva mesiace bez dlhšieho voľna. Od stredy 1. júla im oficiálne začnú letné prázdniny a potrvajú až do pondelka 31. augusta. Nový školský rok začne v utorok 1. septembra. Už o dva mesiace budú mať žiaci jesenné prázdniny spojené s Dušičkami, ktoré potrvajú od štvrtka 29. októbra až do nedele 1. novembra. Návrat do škôl a škôlok bude v pondelok 2. novembra. Následne budú mať žiaci až vianočné prázdniny, ktoré budú trvať celkovo 16 dní aj s víkendami. Návrat do škôl by mal byť v piatok 8. januára, je však otázne, či niektoré vzdelávacie inštitúcie nedajú žiakom a zamestnancom ešte riaditeľské voľno.