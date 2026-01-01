Semafory menia pravidlá: Ku klasickým farbám pribudla aj modrá! Čo robiť a kde ju môžete očakávať?

USA - Semafory v Spojených štátoch dostávajú novú, netradičnú farbu. K červenej, oranžovej a zelenej pribúda modrá, ktorá však neslúži vodičom, ale policajtom. Má im pomôcť rýchlejšie a presnejšie odhaliť tých, ktorí prechádzajú križovatkami na červenú.
Na významných križovatkách v Spojených štátoch sa začína objavovať netradičná novinka, ktorá mení zaužívaný vzhľad semaforov. K tradičnej trojici farieb – červenej, oranžovej a zelenej – pribudla na niektorých miestach aj štvrtá farba: modrá. Nie je však určená vodičom, ale slúži výlučne policajným hliadkam.
Kde je umiestnené?
Modré svetlo je menšie než ostatné signály a je umiestnené bokom alebo oproti smeru jazdy, aby nebolo priamo viditeľné pre prichádzajúcich motoristov. Nevytvára tak súvislú vertikálnu líniu s klasickými farbami a nezasahuje do bežnej signalizácie. Ako uvádza denník The Sun, vodiči, ktorí o tejto zmene nevedia, sa môžu spočiatku cítiť zmätení. Ak však dodržiavajú pravidlá cestnej premávky, modré svetlo môžu úplne ignorovať. Jeho úlohou je totiž pomôcť policajtom odhaliť vodičov, ktorí prechádzajú križovatkou na červenú.
Modrý reflektor sa rozsvieti vždy súčasne s červeným svetlom. Vďaka tomu policajt stojaci na opačnej strane križovatky alebo na mieste s obmedzeným výhľadom okamžite vie, že pre daný smer platí zákaz vjazdu, hoci samotnú červenú z jeho pozície nevidí. Ak v tom momente zbadá prichádzajúce vozidlo, má jasný dôkaz o priestupku.
Postupne pribúda aj v ďalších štátoch
Táto pomôcka zjednodušuje riešenie dopravných priestupkov priamo na mieste a eliminuje spory o to, či vodič ešte stihol prejsť na oranžovú, alebo už porušil červenú. Modré svetlo je v súčasnosti najrozšírenejšie na Floride, no postupne sa objavuje aj v ďalších štátoch, ako sú Colorado, Minnesota, Južná Dakota či Kansas, uvádza portál Autoblog.
Na Floride sa pokuta za prejazd na červenú začína na sume 158 dolárov (približne 145 eur). Ak ju vodič neuhradí do 60 dní, môže sa zvýšiť až na 262 dolárov (asi 240 eur). Prejazd križovatkou na červenú zostáva v USA vážnym bezpečnostným problémom. Len v roku 2023 pri takýchto nehodách zahynulo viac než tisíc ľudí a vyše 100-tisíc ďalších utrpelo zranenia. Napriek opakovaným kampaniam na zvýšenie bezpečnosti mnohí vodiči stále berú červený signál na niektorých cestách, najmä v noci, ako „voliteľný“.