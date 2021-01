V Košiciach je k dispozícii 77 odberných miest, mesto nebude vydávať modrý certifikát

Desiatky odberných miest pribudli k doterajším veľkokapacitným odberným miestam, ktoré v uplynulých dňoch zriadili na Magistráte mesta na Triede SNP, v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva, vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici, v Kulturparku na Kukučínovej ulici, v Amfiteátri na Festivalovom námestí a vo Vstupnom areáli U. S. Steel.

Všetky nové odberné miesta budú vo štvrtok a v piatok (22. 1.) otvorené od 16.00 do 20.00 h. Uvedené veľkokapacitné odberné miesta budú v rovnaké dni fungovať od 9.00 do 20.00 h. Počas víkendu budú mať s výnimkou oceliarní jednotný otvárací čas, a to od 9.00 do 17.00 h. Čo sa týka obedňajších prestávok cieľom je, aby sa odberné tímy vystriedali a testovanie sa na hodinu neprerušilo úplne.

Aby záujemcovia na testovanie nečakali v dlhých radoch, počet odberných tímov podľa potreby zvýšia. Snahou bude vybaviť každého, kto na testovanie čaká. „Čo sa týka pondelka (25. 1.), utorka (26. 1.) a ďalších dní, o termínoch budeme postupne informovať na základe vývoja situácie a budeme upravovať časy tak, aby sme vyšli v ústrety čo najširšej verejnosti,“ uviedol Polaček.

Mesto po vykonaní testu nebude vydávať modrý certifikát, ako počas celoplošného testovania, ale iné potvrdenie. Naďalej rokuje, aby na uplatnenie ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania od 27. januára do 2. februára bola uznávaná aj SMS o negatívnom výsledku testu prostredníctvom elektronickej registrácie cez webovú stránku korona.kosice.sk.

Primátor predpokladá, že takáto SMS bude akceptovaná. Ako vysvetlil, zaregistrovaný si vie v elektronickom systéme skontrolovať svoje údaje o testovaní a v prípade potreby mesto bude vedieť vystaviť potvrdenie aj spätne. Od piatka by mali vedieť spracovať uvedenú elektronickú registráciu viac ako dve tretiny odberných miest v Košiciach. Výhodou podľa magistrátu je, že po otestovaní nie je potrebné čakať na výsledok.

Košice počas uplynulých dvoch víkendov realizovali aj celomestské testovanie. Podľa Polačeka splnili svoj účel. „Podľa dát, ktoré dnes máme k dispozícii, môžeme konštatovať, že od začiatku januára naše nemocnice prijímali denne 40 až 45 pacientov s ochorením COVID-19. Tento príjem sme znížili na 20 až 25,“ dodal.