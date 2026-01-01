NAJBIZARNEJŠIE prípady polície: Zvoniaci chrobák, policajt ako čert a muž, ktorý venčil hada!

PRAHA - Koniec roka priniesol polícii aj dávku nečakaného humoru. Z tiesňovej linky prichádzali hlásenia, ktoré najprv zneli ako vážne incidenty, no napokon sa z nich vykľuli úsmevné kuriozity, od „výtržníka“, ktorý sa zmenil na chrobáka, až po policajta v kostýme čerta či muža venčiaceho hada.
Koniec roka býva pre políciu obdobím, keď sa bilancujú aj tie úsmevné a bizarné zásahy, na ktoré hliadky počas roka len tak nezabudnú. Z tohtoročného výberu kuriozít však výrazne vyčnieva prípad z mesta Paskov v okrese Frýdek-Místek. Ako informuje portál Novinky.cz, na políciu sa obrátila žena, ktorá oznámila, že ju niekto úmyselne obťažuje neustálym zvonením na dverový zvonček. Ako pripomenula hovorkyňa polície Eva Michalíková, oznamovateľka sa nesťažovala bezdôvodne – zvonenie bolo skutočné, no vinník nebol tým, koho očakávala.
Na zvončeky zvonil chrobák
Po príchode na miesto policajti v okolí nikoho nenašli. Všimli si však, že po zvončekoch sa pohybuje väčší chrobák. Ukázalo sa, že išlo o škvora obyčajného, ktorý svojím pohybom spúšťal zvonenie. Policajti ho následne bezpečne odniesli späť do prírody. Kuriózne hlásenia sa však objavili aj inde. Len niekoľko dní po Mikuláši zavolal na tiesňovú linku desaťročný chlapec, ktorý zostal doma sám. Tvrdil, že pri dverách stojí muž, ktorý sa predstavuje ako policajt, no on mu nechce otvoriť, pretože vyzerá ako čert.
Vyzeral vraj ako čert
Operátori na linke situáciu preverili a zistili, že ide skutočne o policajta – len v tom čase mal na sebe kostým čerta v rámci mikulášskej akcie. Ďalší úsmevný zásah sa odohral v Karvinnej, kde polícia zasahovala po oznámení, že istý muž venčí na trávniku hada. Hlásenie sa ukázalo ako pravdivé. Okoloidúci spanikárili, no našťastie sa nikomu nič nestalo a majiteľ si hada neskôr pokojne odniesol domov.