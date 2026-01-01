Slováci, pozor: Meteorológovia varujú pred snehovými závejmi! Na horách hrozí aj víchrica

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snehovými jazykmi a závejmi, na horách hrozí víchrica. Výstrahy druhého stupňa pred silným vetrom na horách platia pre horské oblasti stredného a východného Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.
Na výskyt víchrice upozorňujú meteorológovia v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstrahy tu platia do 2. januára do 10.00 h. Očakávajú výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, teda parametre silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ dodali.
Rovnako sa na severe a východe krajiny môžu vyskytovať snehové jazyky a záveje. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do nedele (4. 1.) do polnoci. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ objasnil.