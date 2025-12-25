Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!

BRATISLAVA - Legislatívne zmeny nevyhnutne zasiahnu aj motoristov a zbystriť by mali predovšetkým tí v pokročilejšom veku. Ich šoférske zručnosti totiž bude musieť preveriť odborník a až tak sa im povolí ďalej jazdiť. Podmienkou však je rok vydania preukazu, ktorý o všetkom rozhodne.
archívne video
Lekárske prehliadky pre starších vodičov sa v posledných rokoch dostávajú do popredia najmä v súvislosti so starnutím populácie a bezpečnosťou na cestách. Mnohí seniori chcú zostať aktívni, samostatní a naďalej šoférovať, no zákon im ukladá povinnosť pravidelne si overovať zdravotnú spôsobilosť.
Kontrola zraku, reflexov, fyzickej aj psychickej kondície má zásadný význam pri prevencii dopravných nehôd. Hoci sa môže zdať, že ide len o administratívnu formalitu, lekárska prehliadka dokáže včas odhaliť zdravotné problémy a umožniť vodičom pokračovať v jazde bezpečne a bez zbytočných obmedzení.
Nové pravidlá
Po novom sa však veková hranica povinných lekárskych prehliadok mení. Vodiči ich budú musieť absolvovať každých päť rokov až od 70 rokov, namiesto doterajších 65. Zmenu prináša novela zákona o cestnej premávke, ktorú schválila Národná rada SR. Podľa jej navrhovateľa Ľubomíra Vážneho štatistiky Policajného zboru ukazujú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobujú minimum nehôd. Zohľadnený bol aj technologický pokrok v oblasti bezpečnostných systémov vozidiel.
Novela má zároveň zjednodušiť život seniorom. Ak absolvujú preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára v tom istom roku, v ktorom by mali ísť aj na vodičskú prehliadku, môžu ju využiť aj na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vedenie vozidla. Stačí o to požiadať lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia.
Zákon prináša aj zmeny v prospech chodcov. Po novom sa má v legislatíve presne definovať rýchlosť chôdze na chodníkoch, a to na úrovni šesť kilometrov za hodinu. Cieľom je lepšie riešiť kolízie medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných dopravných prostriedkov.
Preverte si, v akom roku vám bol vodičský preukaz vydaný
V dôvodovej správe sa spomína aj možné sprísnenie pravidiel pre staršie vodičské preukazy. Ak bol preukaz vydaný pred 19. januárom 2013 a jeho držiteľ má viac ako 65 rokov, môže byť pri kontrole vyzvaný na preukázanie zdravotnej spôsobilosti.
Podľa zákona musí každý vodič spĺňať odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť. Odborná sa overuje skúškami v autoškole, zdravotná lekárskou prehliadkou a psychická vyšetrením u dopravného psychológa. Zmeny v zákone majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026.