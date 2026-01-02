Český herec schudol takmer 130 kíl a teraz: Ide na 3 OPERÁCIE... Trápi ho OBROVSKÝ prebytok kože!

PRAHA - Herec Lukáš Malínek (41) má za sebou obdivuhodnú premenu – schudol neuveriteľných 127 kilogramov. Hoci dosiahol zdravú váhu, jeho cesta sa ešte nekončí. Čakajú ho viaceré operácie zamerané na odstránenie prebytočnej kože.
Lukáš Malínek má za sebou životnú premenu, aká sa vidí len zriedka. Herec a dabér dokázal schudnúť neuveriteľných 127 kilogramov. Hoci sa mu podarilo dosiahnuť zdravú váhu, jeho boj za vysnívanou postavou ešte nie je úplne na konci. Dlhoročná morbídna obezita zanechala na jeho tele výrazné stopy v podobe veľkého množstva prebytočnej kože. Tú bude musieť odstrániť chirurgicky, a to dokonca viackrát.
„Vzhľadom na to, koľko som vážil a aký obrovský bol následný progres chudnutia, ma nečaká len jedna operácia. Čakajú ma celkovo tri operácie. A to preto, že ide o niekoľkohodinový zákrok v narkóze, a tiež aby sa rany mohli zahojiť,“ vysvetlil Blesku Malínek. V období, keď bol na tom najhoršie, ručička na váhe ukazovala až 224 kilogramov. Zákroky sa budú týkať výlučne oblasti brucha.
„Týka sa to len oblasti brucha, nič iné v tejto chvíli neriešim,“ upresnil herec. Podľa odhadov by lekári mali odstrániť približne sedem kilogramov kože. Na samotné operácie však ešte príde čas. Naplánované sú až na začiatok januára 2027. Najbližší rok chce Malínek venovať intenzívnej práci na sebe – pravidelnému cvičeniu v posilňovni pod dohľadom profesionálneho trénera, aby svoje telo čo najlepšie pripravil.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%