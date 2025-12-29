Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…

BRATISLAVA - Iveta Malachovská v posledných mesiacoch prešla poriadnou zmenou! Moderátorka Dámskeho klubu schudla viac ako desať kilogramov a ruka v ruke s tým sa pridali aj otázky – je za novou figúrou Ozempic?
Iveta Malachovská patrí k ženám, ktoré si ľudia spájajú s úsmevom a neutíchajúcou energiou. Prednedávnom však viac ako to udrela do očí výrazná zmena, ktorou moderátorka prešla. Padla aj priama otázka, či nebol "štartér" práve Ozempic alebo produkty jemu podobné a Iveta neostala svojej otvorenosti nič dlžná. „Výborná otázka, pretože štartér bolo, že sme sa s manželom rozhodli, že ideme chudnúť spolu, pretože on to dostal trošku ako keby zo zdravotného hľadiska.“
Zároveň však dodala niečo, čo by mnohí možno nečakali. Namiesto odsudzovania týchto možností sa postavila na stranu medicíny – a vyzvala ľudí, aby zmenili rétoriku. „Ja sa musím k týmto produktom, lebo to sú medicínske produkty, vyjadriť, že mám v okolí niekoľko dobrých priateľov, ktorí siahli po niektorých z týchto možností, sú sledovaní u lekára, všetko funguje, tak prosím skúsme zmeniť rétoriku a názor na to, bolo to vymyslené preto, aby mali obézni ľudia menšie problémy, takže v tomto som ja trošku na strane lekárov.“
Ako moderátorka spomenula, na začiatku celého procesu boli na chudnutie dvaja. Dnes je však realita iná. „Bohužiaľ Martinko nevydržal a to je tá vôľa, ktorú ja som v sebe obnovila,“ prezrádza moderátorka, ktorej odhodlanie je priam obdivuhodné. Pritom sama vraví, že sa nezriekla všetkého, takže zabudnite na drastické zákazy či diéty. „Minulý týždeň som si dala jaternicu s kapustou. Ja nechcem patriť k ľuďom, ktorí niekam prídu a - toto si nedám, toto mi nechutí, toto ja nejem. Ja normálne jem, len všetko o polovicu menej.“ Lenže Iveta sama dobre vie, že to najťažšie ešte len príde. V rozhovore prehovorila aj o výzve, ktorá ju ešte len čaká...
