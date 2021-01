Kraje zlepšili svoje finančné zdravie na historicky najvyššiu úroveň, tvrdí združenie SK 8

Jozef Viskupič

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - To, že vyššie územné celky (VÚC) využili relatívne dobré časy pred koronakrízou na konsolidáciu financií, by malo prispieť nielen k preklenutiu obdobia nižších príjmov, ale aj zachovaniu objemu rozvojových investícií. Verí v to predseda Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK 8 Jozef Viskupič, reagujúci na analýzu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), hodnotiacu finančnú stabilitu VÚC.