Danko v novoročnom prejave opäť kritizoval Pellegriniho: Strata dôvery! Koalícia a Republika musia spojiť sily

BRATISLAVA - Kritika na kritiku. Tak by sa dali nazvať slová Andreja Danka smerujúce k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ale aj premiérovi Robertovi Ficovi. Smerom k hlave štátu povedal, že stratil absolútnu dôveru k nemu ako politikovi, tak aj k osobe. Podľa jeho slov je potrebné, aby spojili sily s Republikou a deklaroval, že neplánuje rozbíjať vládu.
„Vypočul som si opäť prázdny prejav prezidenta Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že si treba vyhrnúť rukávy. Človek, ktorý utekal do Prezidentského paláca,” povedal predseda SNS v novoročnom prejave, ktorý zverejnil na sociálnej sieti. Voči prezidentovi pritom nešetril kritikou, označuje ho za človeka, ktorý potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender. Vyčíta mu aj nominácie za stranu Hlas. „Človek, ktorý povie, že vráti zákon deň pred sviatkami, a nechá Národnú radu a poslancov sa skoro pobiť do krvi. Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy.“
Danko deklaroval, že voči Pellegrinimu stratil dôveru, a to voči nemu ako politikovi, tak voči nemu ako osobe. Dotkol sa aj komunálnych volieb, ktoré by mali byť tento rok na jeseň. Podľa jeho slov je potrebné, aby národné, kresťanské a sociálne strany spojili svoje sily a uspeli tak v komunálnych voľbách. Podľa jeho slov je k úspechu potrebné, aby sa spojili Smer, Hlas, SNS s Republikou či inými stranami. "Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvo. Liberálna demokracia je od svojej pozície vytvorená pre konflikt," konštatoval s tým, že liberalizmus je podľa predsedu SNS „šialený nástroj na ovládanie štátov“. Okrem toho tvrdí, že presadzuje ľudí, „ktorí v spoločnosti takmer nič neznamenali, ako prezidentka Čaputová“.
Aj kritika Fica
Za isté veci skritizoval aj premiéra Roberta Fica. "Už som predsedovi vlády hovoril, že niektoré veci sme mali riešiť ráznejšie. Uznávam, že v mnohých veciach ublížil našej vláde atentát. Je však viac ako potrebné oveľa dôslednejšie trvať na preverení udalostí rokov 2020 až 2023. A Smer sa nemôže tváriť, že nemá moc, má predsedu vlády, viceprezidenta polície, ministra spravodlivosti a mnohé iné nástroje, vrátane SIS," tvrdí Danko. Premiérovi som podľa vlastných slov povedal, že mali byť už dávno obnovené PPP projekty na výstavbu diaľnic. "Tešiť sa z Višňového po 27 rokoch je málo. Ak budeme musieť znovu konsolidovať, nesmie to byť na úkor občanov. Musíme hľadať nástroje, aby mali vyššie čisté mzdy, aby sa mali dôchodcovia dobre, aby dôstojné dožitie svojej staroby. Nikomu neurobíme radosť z opozičného spektra, pretože nebudeme rozbíjať vládu. Ľudia sa musia naučiť byť väčší optimisti. Oveľa viac pozerať dopredu, nezabúdať na to, čo bolo a keď volia, nesmú rozhodovať len emóciou. A toho sa najviac bojím. Voľby by mali byť o riešeniach a nie o vyhrnutí rukávov," konštatoval.
Na záver príhovoru upozornil na to, že SNS nechce rozbíjať vládu, avšak, bude presadzovať vlastné postoje a program, pričom zdôraznil, že nesúhlas v niektorých témach neznamená, že v koalícii odmieta spoluprácu. „Preto, ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico, alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.