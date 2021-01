Plošné testovanie na KORONAVÍRUS sa rozbieha: Otvorené budú desiatky MOM! Pozrite si ZOZNAM

BRATISLAVA - Slovensko čaká ďalšie plošné testovanie. Prebehne však inak ako minulý rok. Testovanie počas ôsmich dní majú na starosti samosprávy, testovať sa môže už od pondelka, mnohé mestá však počas víkendu posilnia mobilné odberové miesta, aby sa mohol otestovať každý. Na cestu do práce či do prírody totiž bude potrebný certifikát. Pozrite si prehľad zatiaľ známych odberných miest.

Vláda schválila ďalšie plošné testovanie, len trochu inak. Na cestu do práce a uplatnenie ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania sa bude potrebné od 27. januára do 2. februára preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Môže ísť o antigénový, ale aj PCR test, ktorý bol vykonaný od 18. januára. Testovanie prebehne od 18. do 26. januára a v réžii ho budú mať samosprávy. Viaceré obce, mestá či mestské časti ešte čakajú na odobrenie MOM, o odberných miestach budú následne informovať. Pripomíname, že pre bližšie informácie sledujte webstránku mesta alebo jej stránku na Facebooku.

Na cestu do práce ci do prírody s certifikátom

V okresoch zaradených medzi 37 horších, bude treba od 3. do 7. februára ďalší test, vykonaný od 27. januára. "Občan bude povinný sa preukázať buď certifikátom o negatívnom antigénovom teste, alebo mailom či SMS, v ktorých musí byť uvedené číslo jeho covid pasu (ktoré sa dá overiť) v prípade absolvovaného PCR testu," priblížil tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Doklad o negatívnom teste budú potrebovať aj ľudia, ktorí sú očkovaní iba prvou dávkou vakcíny. Osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny majú výnimku až v prípade, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v poslednom období, sa nemusia dať testovať.

Pozrite si prehľad zatiaľ známych odberných miest na Slovensku, ktoré postupne mestá a obce zriaďujú. Rozširujú tak ponuku už fungujúcich MOM.

Kompletný zoznam MOM, ktoré fungujú aj mimo testovania, si môžete pozrieť na stránke ministerstvo zdravotníctva TU >>

BRATISLAVA (cca 300 odberných miest)

Primátor Bratislavy Matúš Vallo a viacerí bratislavskí starostovia upokojujú obyvateľov hlavného mesta, aby pre skríningové testovanie nepodliehali panike. Deklarujú, že každý záujemca sa na testovanie dostane a robia maximum preto, aby to bolo pohodlné a bez dlhého čakania. Bratislavské mestské časti a magistrát pripravujú približne 300 odberných tímov. Testovať sa bude aj v 55 vozidlách MHD i formou drive-through.

Viaceré z dočasných testovacích miest budú podľa primátora v Bratislave v prevádzke už od štvrtka (21. 1.), ak štát dovtedy dodá testy. "Ak bude potrebné, viaceré z nich zostanú otvorené až do utorka (26. 1.), aby každý, kto chce získať potvrdenie o negatívnom teste do stredy (27. 1.), odkedy budú platiť nové obmedzenia schválené vládou, tú možnosť naozaj mal," skonštatoval na sociálnej sieti Vallo. Bratislavské samosprávy sa snažia aj o to, aby viaceré odberné miesta mali rezervačný systém a aby najmä počas víkendu mala verejnosť prehľad o čakacích dobách.

Bratislava I (Staré Mesto)

V Starom Meste bude k dispozícii cca 20 odberových miest, do značnej miery chceme kopírovať odberové miesta z prvého celoplošného testovania, presný zoznam miest bude známy v najbližších dňoch.

Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice)

Ružinov

Starosta Ružinova Martin Chren vyzval ľudí, aby nepodliehali panike a netlačili sa už v týchto dňoch v rade na pár funkčných testovacích miestach. Ako podotkol, počas najbližšieho víkendu sa len v Ružinove plánuje otvoriť vyše 60 testovacích miest. O konkrétnych miestach by mali informovať čoskoro.

Vrakuňa

Od štvrtka bude vo Vrakuni otvorených 6 odberových miest, v piatok ich bude otvorených už 11 a v sobotu a nedeľu ich bude otvorených 17. V súčinnosti s Magistrátom cez víkend budú ešte dve ďalšie mobilné testovacie zariadenia. Všetky naše testovacie miesta sú bez nutnosti sa objednať a sú bezplatne.

Zoznam odberových miest vo Vrakuni.

V čase od ôsmej rána do ôsmej večera budú fungovať všetky odberové miesta. Medzi 12. a 13. bude obedná prestávka. Od 17. do 17:30 večerná. "Do 24 hodín sa nám podarilo pripraviť celú Vrakuňu na testovanie. Už len štát musí dodať, čo sľúbil. My sme pripravení," oznámil starosta Vrakune Martin Kuruc a zverejnil zoznam testovacích miest.

Podunajské Biskupice

V Podunajských Biskupiciach sa začne testovať od štvrtka a celkovo bude k dispozícii 12 odberných miest. Od stredy 20. januára 2021 bude možnosť objednávky na testovanie na konkrétny termín či už elektronicky alebo telefonicky. Vo štvrtok a piatok to budú 2 odberné miesta na objednávky. V sobotu a nedeľu ich bude spolu 6.

Bratislava III (Nové Mesto, Rača, Vajnory)

Nové Mesto

V Novom meste pribudne viac ako 20 odberných miest, schválil to krízový štáb. Ľudia sa v nich budú môcť bezplatne otestovať v rámci aktuálneho celoplošného testovania. Nové Mesto plánuje otvoriť viac ako 20 odberných miest. Ich zoznam by mala mestská časť zverejniť v stredu (20. 1.).

Rača

Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován na sociálnej sieti informoval, že pre skríningové testovanie pripravujú na víkend (23. - 24. 1.) v mestskej časti priebežne 12 odberových miest. Testovať sa bude aj vo vozidlách MHD, na základných školách, v kultúrnom dome i v stredisku. "Máme rozpracovaných viacero lokalít na dlhodobé mobilné odberové miesta v Rači. Od rýchlosti schvaľovania štátu záleží, kedy budú spustené," spresnil Drotován. Rača aktuálne rieši s Okresným úradom Bratislava zabezpečenie testov. Ak sa ich podarí zabezpečiť v utorok, v stredu (20. 1.) otvárajú testovacie miesta v základných školách Tbiliská a Hubeného.

Vajnory

Bratislavská mestská časť Vajnory spúšťa od utorka od 15.00 h dve nové odberné miesta, kde sa bude dať otestovať na ochorenie COVID-19. Obe sa budú nachádzať v dome kultúry, testovať sa bude bezplatne antigénovými testami. "Obe odberné miesta budú k dispozícii občanom tento týždeň v pracovné dni od 15.00 do 19.30 h. Na testovanie nie je potrebné sa objednať," informovala mestská časť. Zároveň avizuje, že v rámci víkendového skríningového testovania budú vo Vajnoroch štyri odberné miesta.

"Vnímali sme obavu občanov a snažili sme sa zriadiť čo najviac odberných miest už v priebehu týždňa. Dúfame, že aj vďaka týmto dvom odberným miestam znížime nápor, ktorý by nás mohol čakať cez víkend, a tým zvýšime aj bezpečnosť ľudí pri testovaní," uviedol starosta Vajnor Michal Vlček. Zároveň sa tým podľa neho uľahčí testovaciemu miestu Vajnory – Alviano, ktoré v mestskej časti funguje od decembra 2020 a v súčasnosti je kompletne obsadené.

Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica)

Karlova Ves

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v pondelok uviedla, že pre skríningové testovanie objednávkové portály padajú a ľudia pred MOM sa hádajú. Žiada preto ľudí, aby si v pokoji prečítali, že na testovanie bude nielen dostatok času, ale aj možností. "Samosprávy sa snažia otvoriť toľko testovacích miest a na tak dlho, aby nevznikali problémy," skonštatovala na sociálnej sieti, kde vymenovala viacero miest, kde sa bude dať v Karlovej Vsi otestovať.

Fungovať tu bude aj testovanie formou drive-through, a to pod Mostom Lafranconi či v Líščom údolí. Starostka však žiada, aby túto formu využívali ľudia s trvalým pobytom v Bratislave a v aute boli minimálne dve osoby.

Dúbravka

Mestská časť Bratislava -Dúbravka pripravila 18 testovacích miest na najbližší víkend 23. – 24. januára.

Lamač

V mestskej časti Lamač bude zabezpečené testovanie len pre Lamačanov, uviedol to starosta mestskej časti Lukáš Baňacký. Aktuálne sa v MOMke testujú záujemcovia objednaní prostredníctvom online formulára, ako aj ľudia čakajúci v rade s tým, že tí objednaní majú prednosť. "Záujem je skutočne obrovský, pristupujeme preto k opatreniu, za ktoré v záujme Lamačanov preberá plnú zodpovednosť starosta Lukáš Baňacký. Od pondelka 18.1. do piatka 22.1. budú pridané hodiny od 8:00 do 10:00 a od 18:00 do 20:00 vyhradené exkluzívne pre obyvateľov Lamača, bez objednávania," uviedla mestská časť na Facebooku.

Devínska Nová Ves

Mestská časť Devínska Nová Ves na svojej webstránke vysvetľuje občanom, ako sa zaregistrovať na testovanie. Starosta Dárius Krajčí uviedol, že plánujú čo najskôr otvoriť najviac možných odberových miest. Odberové miesta budú podobne ako počas októbrového plošného testovania na školách, v priestoroch a tak ďalej. Následne zostavia web so zoznamom všetkých testovacích miest a časom, koľko sa tam aktuálne čaká. Niektoré miesta, ak bude záujem, skúsia otvoriť aj v pondelok a v utorok.

Záhorská Bystrica

V Záhorskej Bystrici sa môžete dať otestovať antigenovým testom od štvrtka 21. januára až do utorka 26. januára. Čo je celkom 6 dní. Hlavná časť testovania bude v sobotu a v nedeľu 23. a 24. januára od 8 do 20 hodiny. Prebiehať bude na štyroch odberných miestach. V Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ a vo viacúčelovej športovej hale.

Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Petržalka

Bratislavská Petržalka plánuje otvorenie viacerých stálych mobilných odberných miest (MOM) pre testovanie na ochorenie COVID-19. Jedno z nich by malo vzniknúť na Hrobákovej ulici, mestská časť čaká na povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. V prípade spustenia prevádzky bude otvorené osem hodín denne od 20. januára do 31. marca.

"Čo sa týka súčasného počtu a rozloženia MOM v rámci Bratislavy, do prvých dvoch výziev na zriadenie mobilných odberných miest sa obce nemohli prihlásiť. Až tretia výzva bola dodatočne upravená tak, aby sa mohli prihlásiť a jediná obec, ktorá stihla šibeničný termín na celom Slovensku, bola mestská časť Lamač," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Termíny otvorenia ďalších stálych MOM závisia taktiež od rozhodnutia regionálnych hygienikov. Snahou samosprávy je v priebehu dvoch týždňov otvoriť minimálne päť nových stálych mobilných odberných miest.

Šéf miestnej samosprávy zároveň vyzýva ľudí, aby boli trpezliví a aby nestresovali. Ubezpečuje, že počas víkendu a v prípade ďalších dní do 27. januára bude v mestskej časti dosť možností na otestovanie sa. V súvislosti s celoplošným skríningom, kedy vzniknú odberné miesta na základných školách i Ekonomickej univerzite, hľadá mestská časť posily na pozíciu zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a koordinátorov odberových miest. Dobrovoľníkov vyzýva zároveň na dlhodobú spoluprácu minimálne v plánovanom stálom MOM. Registračný formulár je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.

Rusovce

Mestská časť Bratislava - Rusovce pripravuje víkendové testovanie pre verejnosť. Malo by sa konať v sobotu a v nedeľu (23. – 24. januára) v čase od 8:00 do 20:00 hod. Mestská časť má pre potreby celoplošného testovania hygienou odsúhlasené 3 odberné miesta. Dve z nich budú, rovnako ako počas jesenného testovania, zriadené v školskom areáli. Ďalšie odberné miesto bude vytvorené na parkovisku pri zdravotnom stredisku. Toto odberné miesto bude od budúceho týždňa fungovať ako stále mobilné odberné miesto (MOM).

Malacky (5 odberných miest)

Od stredajšieho rána sú v Malackách ďalšie tri odberové miesta na testovanie na nový koronavírus – fungujú v miestnych školách - Základná škola (ZŠ) Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera a Spojená škola sv. Františka Assiského. S už existujúcimi v malackom kaštieli a na sídlisku Juh tak majú obyvatelia Malaciek do 26. januára možnosť otestovať sa na pitiach miestach.

"Odberné miesto v kasárňach na Juhu je k dispozícii len v pracovných dňoch od 10.00 h do 18.00 h, testuje sa bez nutnosti objednávky a rezervácie. Na ostatných miestach, ktoré sú v prevádzke aj cez víkend v čase od 08.00 do 19.00 h je potrebná objednávka," spresnila hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová, ktorá záujemcov adresovala na mestský web, na ktorom sú linky na prihlasovanie.

Obyvatelia, ktorí nemajú technické možnosti pre objednanie, môžu v čase od 08.00 h do 16.00 h vrátane víkendu zatelefonovať na infolinku 0948 183 681 alebo 0948 183 686. "Poverený pracovník ich objedná a oznámi im presný termín testovania," uistila Pilzová. Upozornila taktiež, že podľa informácií mesta pripravuje každá obec v regióne vlastné odberové miesto. "Prosíme preto, aby odberové miesta v Malackách využili obyvatelia mesta a tí, ktorí tu pracujú,“ dodala Pilzová.

Pezinok (8 odberných miest)

V Pezinku fungujú cez týždeň počas pracovných dní 2 odberné miesta, a to na Bratislavskej ulici (od 14.00 do 22.00 h.) a pri vstupe do budovy v Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela (od 12.00 do 16.00 h.). Cez víkend pribudne ďalších 8 odberných miest fungovať v časoch od 8.00 do 18.00 h., pričom od 12.00 do 13.00 h. bude obedová prestávka:

1. Denné centrum Grinava

2. Basketbalová hala SOŠ podnikania a služieb, Komenského ul.

3. ZŠ Fándlyho

4. Futbalový štadión PŠC (Juh)

5. Denné centrum Hrnčiarska

6. Pezinské kultúrne centrum

7. ZŠ Kupeckého

8. ZŠ Na bielenisku

Na budúci týždeň, v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) budú k dispozícii ešte odberné mieste na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú mať prestávku.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Banská Bystrica

Hoci vláda rozhodla, že skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 sa začína už od pondelka, mesto Banská Bystrica ho bude realizovať najbližší víkend 23. a 24. januára. Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém, ktorý sa osvedčil v uplynulé dni počas komunitného cieleného testovania v meste pod Urpínom, informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

"Obyvateľov žiadame, aby sledovali web mesta www.banskabystrica.sk, kde v najbližšom čase spustíme rezervačný systém, prostredníctvom ktorého sa môžu nahlasovať na konkrétny deň – sobotu alebo nedeľu, miesto a čas. Podľa záujmu budeme vedieť kapacity flexibilne navyšovať. V prípade, že sa záujemcovia o testovanie nezúčastnia na víkendovom skríningovom testovaní, môžu počas týždňa, tak ako doposiaľ, využívať antigénové testovacie miesto bez objednania zriadené Rooseveltovou nemocnicou na parkovisku Mičinská cesta. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a RÚVZ otestuje záujemcov len po objednaní sa v systéme korona.gov.sk," zdôrazňuje magistrát.

Žiar nad Hronom (11 odberných miest)

V Žiari nad Hronom začne skríningové testovanie v piatok (22. 1.) na troch odberových miestach, počas víkendu otvorí samospráva celkom 11 miest, kde sa budú môcť obyvatelia otestovať na nový koronavírus. Antigénové testovanie sa uskutoční aj v priemyselnom parku a samospráva chce využiť i online registráciu. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.

V piatok mesto otvorí tri odberové miesta na základných školách, v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude v rámci mesta otvorených celkom 11 odberových miest. Testovanie sa počas víkendu uskutoční aj v priemyselnom parku, tri odberové miesta otvorí mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak. "My zabezpečíme technické prostriedky, objednávací systém si budú manažovať sami," vysvetlil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž s tým, že testovanie v priemyselnom parku bude určené primárne pre zamestnancov spoločností a ich rodinných príslušníkov. Systém online prihlasovania chce samospráva využiť aj na odberových miestach v rámci mesta, niektoré však ponechá fungovať v režime bez registrácie.

Detva (8 odberných miest)

Krízový štáb mesta sa rozhodol, že ešte viac posilní plánované víkendové celoplošné testovanie, ktoré bude v meste na ôsmich odberových miestach. V dvoch z nich sa obyvatelia Detvy budú môcť otestovať antigénovými testami už vo štvrtok a v piatok. Ide o jedno odberové miesto v Dome kultúry A. Sládkoviča a jedno v Mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec) v historickej časti mesta. Vo štvrtok a v piatok budú otvorené od 8.00 hod. do 18.00 hod. a následne cez víkend budú fungovať až do 20.00 hod.

Obce v Detvianskom okrese sa pripravujú na vládou ohlásené skríningové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Samosprávy o tom obyvateľov informujú na svojich oficiálnych webstránkach. Možnosť otestovať sa na nový koronavírus budú mať aj obyvatelia obce Kriváň, Látky, Korytárky či Vígľaš.

Lučenec (15 odberných miest)

Dohromady 15 odberových miest na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 plánuje počas najbližšieho víkendu zriadiť samospráva Lučenca. Občania sa na ne budú môcť zaregistrovať elektronicky na konkrétny deň a čas. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková.

"Odberové miesta budú zväčša na rovnakých miestach, ako to bolo pri celoplošnom testovaní v októbri a novembri 2020. Mesto taktiež plánuje zriadiť pre tých, ktorí sa nevedia, alebo nemajú možnosť objednať elektronicky, telefonické centrum. Tam im s registráciou na testovanie pomôžu naši zamestnanci," uviedla primátorka, podľa ktorej bude centrum občanom k dispozícii od štvrtka do nedele. Dodala, že o konkrétnych lokalitách mobilných odberových miest a možnosti objednania bude samospráva obyvateľov informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom sociálnej siete, webovej stránky mesta, ako aj mestským rozhlasom či v mestských novinách.

Rimavská Sobota (11 odberových miest)

Dokopy 11 odberových miest na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 plánuje počas najbližšieho víkendu otvoriť samospráva Rimavskej Soboty. Mesto o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Osem odberových miest bude priamo v meste, zvyšné tri v mestských častiach Bakta, Mojín a Nižná Pokoradz. "Celoplošný skríning bude realizovaný 23. a 24. januára od 8.00 h do 17.00 h. Posledný odber bude uskutočnený o 16.30 h," dodáva samospráva.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Prešov (viac ako 40 odberných miest)

Mesto Prešov sa pripravuje na víkendové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré bude súčasťou celoslovenského skríningového testovania. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude dostupných viac ako 40 odberných miest zriadených mestom, kde sa bude testovať pomocou antigénových testov, informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

"Prešov ako jedno z 56 slovenských miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska a žije v nich takmer 2.000.000 obyvateľov, umožní svojim obyvateľom dať sa počas nasledujúceho víkendu otestovať. Je však absolútne nevyhnutné, aby štát splnil sľub a zabezpečil dostatok testov, certifikátov a bol pripravený pomôcť napríklad aj pri zabezpečení manažmentu odstraňovania vzniknutého odpadu," uviedol Tomek. Mesto podľa jeho slov zabezpečí ochranné pomôcky pre viac ako 80 administratívnych pracovníkov a viac ako 80 zdravotníkov, ktorí budú vykonávať odbery. Bližšie informácie o odberných miestach a ďalšie dôležité pokyny poskytnú obyvateľom v priebehu tohto týždňa.

Poprad (viac ako 12 odberných miest)

Mesto Poprad počas tohto víkendu (23. – 24. 1.) zriadi 12 nových odberných miest na antigénové testovanie. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že samotné odbery sa budú vykonávať počas soboty a nedele v čase od 7.00 do 19.00 h, pričom prestávka na obed je od 12.00 do 13.00 h.

Ako ďalej priblížilo mesto, testovať sa budú ľudia vo veku od 15 do 65 rokov na ktoromkoľvek z 12 odberných miest až po registrovaní. Prvá možnosť je elektronicky v rezervačnom systéme, ktorý sa spustí v stredu (20. 1.) od 12.00 h a bude fungovať nepretržite. Druhý spôsob registrovania je telefonickou formou na číslach 052 7167 247, 052 7167 248 a 052 7167 313, a to v stredu od 12.00 do 22.00 h a vo štvrtok (21. 1.), v piatok (22. 1.) a v sobotu od 7.00 do 22.00 h.

Jednotlivé odberné miesta zriadia v meste Poprad aj v jeho mestských častiach. Prvé bude v Mestskom úrade (MsÚ) v Poprade, dve odberné miesta majú byť v Aréne Poprad, ďalej po jednom v MsÚ Stráže, v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote, v ZŠ s MŠ Matejovce na Koperníkovej ulici a v ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela v mestskej časti Veľká. Na popradskom sídlisku Juh budú zriadené odberné miesta v ZŠ s MŠ Jarná, v ZŠ s MŠ Tajovského a v ZŠ s MŠ Dostojevského budú až dve. Na sídlisku Západ bude zase ako odberné miesto slúžiť ZŠ s MŠ Komenského.

Svidník (4 odberné miesta)

Vo Svidníku pribudnú počas víkendu (23. – 24. 1.) štyri nové odberové miesta na testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré zriadi mesto. "K doterajším štyrom mobilným odberným miestam - pri športovej hale, v nemocnici, v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku a na amfiteátri, pribudnú na víkend štyri mestské odberové miesta. Konkrétne v dome kultúry, v Základnej škole na ulici 8. mája, vo vestibule autobusovej stanice a v priestoroch Gymnázia Duklianskych hrdinov," uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.

Vytvorené mestské odberové miesta budú k dispozícii v sobotu (23. 1.) od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 19.00 h. V nedeľu (24. 1.) od 7.00 h do 14.00 h. "Mesto vytvára aj takzvané MOM, ktoré bude slúžiť na pretestovanie rôznych organizácií v meste po nahlásení sa na mestskom úrade. Týmto spôsobom sa podporí komunitné testovanie a zníži sa čas čakania na testovanie," doplnila Tchirová. Ako priblížila, aktuálne riešia systém nahlasovania sa, aspoň dve odberné miesta by však chceli nechať bez potreby objednávania sa.

Stropkov (2 odberné miesta)

V Stropkove sa môžu ľudia dať otestovať na MOM pri kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok. Je otvorené v pondelok až v piatok a tiež v sobotu (23. 1.) v čase od 8.00 h do 12.00 h a od 16.00 h do 20.00 h. Na testovanie je potrebné sa objednať na webstránke korona.gov.sk. MOM na Šarišskej ulici je otvorené v pondelok až v piatok od 10.00 h do 18.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 h do 16.00 h. Testovanie je bez registrácie.

Novovytvorené odberové miesto v mestskej športovej hale na Ulici Matice slovenskej je otvorené v stredu až v piatok od 12.00 h do 20.00 h. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie. Rovnako novovytvorené odberové miesto v komunitnom centre na Mlynskej ulici bude otvorené v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie. Mesto odporúča občanom testovať sa cez týždeň, aby sa netvorili cez víkend rady.

Levoča (2 odberné miesta)

V rámci celoslovenského testovania na ochorenie COVID-19 vytvorilo mesto Levoča v spolupráci s tamojšou nemocnicou dve nové mobilné odberové miesta (MOM). Informoval o tom primátor Miroslav Vilkovský na webovom sídle samosprávy.

Prvou lokalitou MOM je budova Kina Úsmev na Námestí Majstra Pavla a druhá je športová hala na Francisciho ulici. Ako priblížil primátor, mobilné odberové miesta budú pre obyvateľov k dispozícii od štvrtka (21. 1.) až do utorka (26. 1.) v čase od 8.00 h do 18.00 h s dvomi prestávkami od 12.00 h až 12.30 h a od 16.30 h až 17.00 h. Mesto spustí rezervačný systém v stredu od 12.00 h na svojej facebookovej stránke a takisto na webovom sídle. "Obyvatelia mesta, ktorí sa nezaregistrujú v systéme, sa môžu otestovať v MOM športová hala na Francisciho ulici pri odberovom tíme zriadenom pre neregistrovaných v sobotu a nedeľu (23. 1. a 24. 1.) v čase od 8.00 h do 18.00 h mimo určených prestávok," ozrejmil primátor.

KOŠICKÝ KRAJ

Košice (cca 60 odberných miest)

Mesto Košice sa zapojí do skríningu od utorka (19. 1.), kedy budú mať občania k dispozícii šesť odberných miest zriadených mestom. Od štvrtkového (21. 1.) popoludnia ich má byť k dispozícii minimálne 60. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Od utorka sa bude možné dať otestovať tak ako počas uplynulých dní v Kulturparku na Kukučínovej ulici, v Amfiteátri a fungovať bude aj odberné miesto vo vstupnom areáli U.S. Steel.

Od 9.00 h do 17.00 h sa k nim pripoja aj testovacie miesta na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48/A, v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva na Juhu a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici 1/A na sídlisku Nad jazerom. "Od utorka budú mať občania k dispozícii 12 odberných tímov, ktoré zabezpečuje mesto Košice. Takisto je možné využiť aj osem ďalších miest, ktoré prevádzkujú ďalší zriaďovatelia. Odberné miesta aj počty tímov budú pribúdať," uviedol primátor Jaroslav Polaček. Vo štvrtok sa má od 16.00 h do 20.00 h spustiť celomestské testovanie približne na ďalších 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 odberných tímov. Prevažne budú v základných školách a budovách mestských častí.

Zminimalizovať čakanie má pomôcť aplikácia eRegistrácia na testovanie, ktorá sa na niektorých odberných miestach skúšala uplynulý víkend. Počas aktuálneho antigénového testovania by už postupne mala byť k dispozícii na všetkých odberných miestach. Ako mesto uvádza, po zaregistrovaní sa na webovej stránke korona.kosice.sk získa záujemca o testovanie overovací kód, po zadaní ktorého vyplní potrebné údaje. "Následne dostane SMS s unikátnym kódom, ktorý musí po príchode na testovacie miesto nahlásiť administratívnemu pracovníkovi. Ten podľa občianskeho preukazu overí údaje," dodáva mesto. Podľa neho je výhodou, že po absolvovaní testu nemusí čakať na jeho výsledok. Spolu s pokynmi ho dostane prostredníctvom SMS.

Gelnica (4 odberné miesta)

Mesto Gelnica v rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu rozšíri kapacity na testovanie. Ako informuje na sociálnej sieti, okrem doterajšieho mobilného odberového miesta sa od stredy (20. 1.) možno dať otestovať aj v priestoroch základnej školy. Cez víkend budú k dispozícii dokopy štyri odberné miesta.

Radnica pripomína, že tak ako doposiaľ bude počas pracovných dní od 7.00 h do 13.00 fungovať odberné miesto v budove bývalej transfúznej stanice na Nemocničnej ulici. V stredu, vo štvrtok (21. 1.) a v piatok (22. 1.) sa bude možné dať bezplatne antigénovo otestovať už aj v priestoroch základnej školy na Hlavnej ulici, a to v časoch od 15.00 do 20.00 h. Toto odberné miesto bude fungovať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Spolu s odbernými miestami v Klube dôchodcov v Mária Hute, centre voľného času a zimnom štadióne bude záujemcom o testovanie k dispozícii od 9.00 do 19.00 h s obedňajšou prestávkou.

Spišská Nová Ves (7 odberných miest)

V rámci skríningového testovania zriadia v meste Spišská Nová Ves počas víkendu (23. – 24. 1.) sedem odberných miest. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke. Ako ozrejmila, v sobotu budú odberné miesta fungovať od 8.00 do 19.30 h a v nedeľu od 8.00 do 17.30 h. Počas týchto dvoch dní sa bude testovať v rôznych lokalitách. Pôjde o hasičskú zbrojnica v mestskej časti Novoveská Huta, Základnú školu (ZŠ) na Lipovej ulici, športovú halu Za Hornádom, ZŠ Komenského, ZŠ na Hutníckej ulici, komunitné centrum na ulici Potočnej v mestskej časti Vilčurňa a Multifunkčné energetické a banícke centrum na Nábreží Hornádu.

NITRIANSKY KRAJ

Nitra

V Nitre aj v ďalších obciach už absolvovali dve kolá plošného testovania práve kvôli zlej situácii v nemocniciach. Stále sú k dipozícii bezplatné aj platné mobilné miesta a v testovaní sa bude pokračovať.

Zlaté Moravce

Krízový štáb mesta na základe zlého vývoja epidemiologickej situácie rozhodol, že mesto Zlaté Moravce v sobotu (23. 1.) a nedeľu (24. 1.) bude realizovať dobrovoľné plošné testovanie obyvateľov mesta. Konkrétne odberové miesta budú zverejnené po schválení podanej žiadosti na mobilné odberové miesta Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre. Rovnako ako pri poslednom plošnom testovaní bude v meste fungovať COVID semafor odberných miest, kde si občania budú môcť pozrieť vyťaženosť a čakaciu dobu na jednotlivých odberových miestach.

ŽILINSKÝ KRAJ

Žilina (52 odberných miest)

V Žiline sa bude testovať v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 20.00 hod. s dvoma prestávkami (od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod). Posledný výter o 19.30 hod.

Otestovať sa môžete ísť kdekoľvek a v ktorýkoľvek čas. K dispozícii bude 52 odberných miest. Avšak 4 budú v prevádzke iba v jeden konkrétny deň: sobota – Zástranie, Budatínsky hrad, nedeľa – Vranie, Mojšova Lúčka. Vo vybraných odberných miestach pripravujeme aj elektronické prihlasovanie na testovanie. O podrobnostiach vás budeme včas informovať.

Martin (44 dočasných odberných miest)

Mesto Martin vytvorí počas najbližšieho víkendu (23. - 24. 1.) 44 nových odberných testovacích miest. Martinčania budú môcť využívať na prihlásenie na testovanie mobilnú aplikáciu, informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Doplnila, že obyvatelia a návštevníci Martina môžu do víkendu využiť testovanie v ôsmich stálych mobilných odberových miestach.

Počas víkendu mesto zriadi nové dočasné odberné miesta, aby zabezpečilo pretestovanie všetkých záujemcov. "Naším cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre obyvateľov a návštevníkov mesta vzhľadom na ročné obdobie a požiadavky testovania. Vytvorili sme nové odberové miesta v interiéri a už čoskoro spustíme mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej sa budú môcť obyvatelia registrovať na konkrétne odberové miesto a čas," priblížil primátor Martina Ján Danko. Odkaz na mobilnú aplikáciu a postup prihlásenia na testovanie nájdu Martinčania podľa Kalmanovej na webovej stránke mesta v nasledujúcich dňoch. "V Martine sa budú môcť otestovať aj obyvatelia okolitých obcí a širšieho regiónu," podotkla.

Liptovský Mikuláš (15 odberných miest)

V meste Liptovský Mikuláš plánujú cez víkend (23. a 24. 1.) v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otvoriť 15 odberných miest, informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Testovanie by malo trvať od 8.00 do 20.00 h s posledným odberom o 19.30 h a dvoma prestávkami.

"Predbežný zoznam odberných miest k celoplošnému testovaniu obyvateľstva budeme aktualizovať, respektíve ho deň pred testovaním potvrdzovať, a to podľa možností zdravotníckeho personálu," konkretizovala hovorkyňa. Aby obyvatelia predišli státiu v radoch na víkendové testovanie, radnica odporúča využiť priebežné testovanie cez pracovné dni na štyroch už existujúcich mobilných odberových miestach v meste.

Ružomberok (12 odberných miest)

V Ružomberku bude počas najbližšieho víkendu v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 k dispozícii celkom 12 odberných miest. Desať otvoria v sobotu (23. 1.), deväť v nedeľu (24. 1.). Otestovať sa bude možné od 8.00 do 18.00 h., uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.

"Mesto zvolilo cestu dohody so súčasnými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti o predĺžení pracovnej doby. Zároveň sme ich oslovili s prosbou o zriadenie tímov aj na iných miestach," načrtol Mydlo. Momentálne podľa hovorcu prebiehajú rokovania o otvorení ďalších dvoch odberových miest. Problémy s administratívnou silou v Ružomberku nemali. Podľa Mydla si po poslednom celoplošnom testovaní vytvorili sieť pracovníkov, ktorých oslovili. "Vzhľadom na to, že na rozdiel od posledného testovania je väčšina zodpovednosti na ramenách poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, malo mesto Ružomberok výrazne menej starostí," zhodnotil hovorca primátora.

Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín pripravuje testovanie od soboty 23. januára do nedele 24. januára. "Pokiaľ to bude v našich možnostiach, chceme pripraviť aj priestory, v ktorých obyvatelia počkajú na výsledky. Sme si vedomí, že aj keď vláda vyhlásila testovanie za dobrovoľné, bude nevyhnutné pre väčšinu našich obyvateľov. Rovnako pociťujeme zodpovednosť za zdravotníkov, preto sme ustúpili z testovania vo vonkajších priestoroch," povedal primátor Ján Prílepok.

Konkrétne miesta, prevádzkové časy a počty odberných miest bude samospráva ešte spresňovať. "Odberné miesta sa budú nachádzať v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a Bysterec," doplnil primátor s tým, že zoznam všetkých odberných miest zverejnia najneskôr v stredu na internetovej stránke mesta, sociálnych sieťach, vývesných plochách a na konkrétnych odberných miestach.

TRNAVSKÝ KRAJ

Trnava (vyše 20 odberných miest)

Plošné testovanie na nový koronavírus sa v Trnave bude konať v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) na dvadsiatke odberových miest v čase od 8. do 18. hodiny. Následne v pondelok (25. 1.) a v utorok (26. 1.) bude v popoludňajších hodinách od 16. do 20. hodiny otvorených desať odberných miest. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Trnavčania a záujemcovia z okolia môžu priebežne využívať tri stále mobilné odberné miesta pri Fakultnej nemocnici Trnava, v miestnej časti Modranka a na Halenárskej ulici v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Piešťany (19 odberných miest)

Piešťanská radnica avizuje testovanie rovnako na 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny, zriadiť plánuje podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej desať odberových miest. Spolu bude 19 miest. "Okrem týchto miest by sa cez víkend malo testovať aj na Kúpeľnom ostrove v kongresovej hale a Napoleonských kúpeľoch, v priestoroch bývalého Vojenského kúpeľného ústavu a predpokladá sa aj pred Národným ústavom reumatických chorôb," doplnila.

Hlohovec

V meste Hlohovec sa bude testovať od soboty 23. do utorka 26. januára, dovtedy môžu záujemcovia vyhľadať stabilné odberové miesta, uviedla radnica na svojom webe. V nasledujúcich dňoch samosprávy zverejnia bližšie informácie k celoplošnému skríningu.

Holíč (4 odberné miesta) a ďalšie obce v okrese

V meste Holíč a v okolitých obciach Kopčany, Radimov a Unín sa pripravované skríningové antigénové testovanie občanov uskutoční v sobotu a nedeľu (23. a 24. 1.). Informoval o tom primátor mesta Holíč Zdenko Čambal na sociálnej sieti. Testovanie sa uskutoční na štyroch odberných miestach v Holíči – v telocvični základnej školy na Školskej, v športovej hale na Kollárovej, v klube dôchodcov na Kátovskej ulici a štvrté odberné miesto bude zriadené vo firme Eissmann na Lesnej ulici.

"Tam sa budú v piatok testovať zamestnanci a cez víkend bude toto odberové miesto využité na testovanie verejnosti," uviedol Čambal. Mesto zriaďuje dve odberné miesta v obci Kopčany a po jednom odbernom mieste v obciach Radimov a Unín. "Zároveň občanov obcí Trnovec a Kátov otestujeme v niektorom z odberových miest v Holíči. O postupe ich budú informovať starostovia príslušných obcí," doplnil primátor Holíča.

TRENČIANSKY KRAJ

Trenčín (36 odberných miest)

Mesto Trenčín chce počas víkendu (23. – 24. 1.) testovať antigénovými testami v 36 odberných miestach. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. "V utorok dopoludnia sme mali zaregistrovaných 84 zdravotníkov a stále na našu výzvu reagujú ďalší. Preto veríme, že cez víkend otvoríme 36 odberných miest na území mesta, ktoré budú riadne vybavené nielen materiálom, ochrannými pomôckami, dezinfekciou, ale aj personálom – administratívnym i zdravotníckym," uviedla hovorkyňa. Ako dodala, testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h.

Púchov (10 odberných miest)

Mesto Púchov si na základe vládneho rozhodnutia po dvoch týždňoch zopakuje celoplošné antigénové testovanie. Skríning sa v Púchove začne v sobotu (23. 1.) a potrvá do utorka 26. januára. Ako informovala púchovská primátorka Katarína Heneková, počas najbližšieho víkendu (23. – 24. 1.) vytvorí radnica desať odberových miest, v pondelok a v utorok (25. – 26. 1.) sa Púchovčania môžu nechať otestovať v troch odberových miestach.

Zoznam 10 odberových miest (23. 1. – 24. 1. 2021):

1. Telocvičňa ZŠ Komenského

2. Základná škola Mládežnícka – vstup 1

3. Základná škola Mládežnícka – vstup 2

4. SOV-prízemie, Bývalé stredisko občianskej vybavenosti

5. Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1

6. Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2

7. Telocvičňa ZŠ Gorazdova

8. Športová hala (volejbalová)

9. Budova ZŠ Slovanská /vestibul 2.stupeň/

10. Občiansky výbor Nosice (stará škola)

Zoznam 3 odberných miest (25. 1. – 26. 1. 2021):

1. Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1

2. Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2

3. Športová hala (volejbalová)

Partizánske (18 odberových miest)

Mesto Partizánske plánuje pomôcť pri skríningovom testovaní obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Vytvoriť chce 18 odberových miest, ktoré by mali fungovať nadchádzajúci víkend 23. a 24. januára. Informoval o tom primátor Jozef Božik. "Nasledujúci víkend budú môcť obyvatelia absolvovať bezplatný antigénový test na COVID-19 na viacerých miestach v rámci mesta. V sobotu (23. 1.) bude otvorených 18 miest, v nedeľu (24. 1.) ich bude desať," uviedol Božik.

Odberné miesta sa budú prevažne nachádzať v budovách škôl, v menších mestských častiach v domoch kultúry. V sobotu sa budú môcť obyvatelia dať otestovať od 8.00 h do 20.00 h a v nedeľu od 8.00 h do 16.00 h. Na testovanie v šiestich odberných miestach sa budú môcť obyvatelia elektronicky objednať.

Samospráva má rovnako záujem podieľať sa na vytvorení ďalších trvalých mobilných odberových miest (MOM). Za týmto účelom ponúka pre záujemcov o zriadenie MOM priestory v kúpeľoch Malé Bielice a v meste. "Dúfam, že sa podarí splniť podmienky RÚVZ, ako aj Ministerstva zdravotníctva SR a od 1. februára budú v meste okrem nemocnice ďalšie dve odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie aj s rezervačným systémom. Verím, že to pomôže všetkým, ktorí sa chcú alebo potrebujú testovať v záujme ochrany zdravia pred COVID-19," dodal Božik.

Bánovce nad Bebravou (14 odberných miest)

Bánovská samospráva pripravuje testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19. Počas nadchádzajúceho víkendu, 23. a 24. januára, chce vytvoriť 14 odberných miest, rozhodol o tom v utorok (19. 1.) krízový štáb mesta.

Mesto otvorí cez víkend rovnaké odberné miesta ako počas celoplošného testovania na jeseň 2020. Nachádzať sa budú v kine Tajms, centre voľného času, na Strednej odbornej škole strojníckej, v mestskom kultúrnom stredisku, Základnej škole Školská, na Gymnáziu J. Jesenského, Základnej umeleckej D. Kardoša, v mestskej športovej hale, ako i kultúrnych domoch v Biskupiciach a Dolných Ozorovciach. Všetky odberné miesta budú otvorené od 8.00 h do 20.00 h, posledný odber bude o 19.30 h. Na odbernom mieste v Biskupiciach sa bude testovať len v sobotu.

"Pre jednotlivé odberné miesta budú pridelené ulice a aj odporúčaný čas pre testovanie. Pripomíname, že rozdelenie je len odporúčané. Jeho cieľom však je, aby sa zabránilo dlhému čakaniu v rade a preťaženiu niektorých odberových miest," ozrejmila bánovská radnica. Samospráva bude počas víkendového testovania zabezpečovať i monitoring odberných miest a o ich vyťaženosti bude informovať prostredníctvom informačných kanálov mesta.

Handlová (13 odberných miest)

Mesto Handlová sa pripojí k skríningovému testovaniu obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Počas víkendu 23. a 24. januára zriadi 13 odberných miest. Dohodol sa na tom v pondelok (18. 1.) užší krízový štáb mesta. "Testovanie sa bude konať v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou od 12.00 do 12.45 h. Samospráva žiada o dodržiavanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky a priebežné využívanie odberových miest," informovala ďalej hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 na 13 odberových miestach, v mestských častiach Morovno a Nová Lehota budú fungovať počas jedného dňa. "Podľa ostatných štatistík, keď sa v Handlovej otestovalo počas druhého testovania v roku 2020 spolu za dva víkendové dni 9286 ľudí, je kapacita odberových miest nastavená dostatočne," skonštatovala Paulínyová.

Radnica počas odberov pre odberné miesta podľa nej zriadi aj dispečing na telefónnom čísle 046 519 25 11. "Mesto bude, tak ako v minulom období, informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti. Zoznamy odberových miest budú zverejnené tiež na plagátových plochách mesta," dodala.

Bojnice (5 odberných miest)

K skríningovému testovaniu obyvateľstva sa počas nadchádzajúceho víkendu pripojí i mesto Bojnice. Plánuje zriadiť päť odberných miest, ktoré sú rozdelené podľa ulíc v meste. Samospráva na oficiálnej stránke zároveň zverejnila odporúčané časy testovania podľa začiatočného písmena priezvisk, čím chce predísť dlhšej čakacej dobe pred odbernými miestami. Skríningové testovanie pripravujú i viaceré obce v Prievidzskom okrese.

Mobilné odberové miesto (MOM) pri Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude fungovať aj počas 23. a 24. januára. Nemocnica tak chce vyjsť v ústrety občanom, ktorí sa chcú zapojiť do skríningového testovania na ochorenie COVID-19, informoval v utorok TASR Jozef Stopka z NsP Prievidza.