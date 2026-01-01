Poľsko zrýchľuje: Rok 2026 bude rokom posilnenia a bezpečnosti, uviedol Tusk

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk vo svojom novoročnom prejave vyhlásil, že rok 2026 bude rokom zvyšovania rýchlosti Poľska. Zdôraznil potrebu posilniť armádu, urýchliť infraštruktúrne investície a obnoviť priemysel vrátane obranného sektora. Prisľúbil tiež tvrdší postup proti páchateľom trestných činov a udržanie Poľska ako bezpečnej krajiny.
Hospodársky obrat
Tusk označil rok 2025 za obdobie hospodárskeho obratu, počas ktorého Poľsko podľa neho ukončilo éru zdražovania, začalo nové veľké investície a zlepšilo vzťahy s Európskou úniou. Uviedol, že krajina získala miliardy eur z európskych fondov, zabezpečila hranice a stala sa príkladom stability. Dodal, že poľskí emigranti sa začali vracať a zahraničné médiá opisujú Poľsko ako hospodársky fenomén, pričom Varšavu označili za najperspektívnejšie mesto Európy.
Premiér pripomenul, že tisíc rokov poľskej štátnosti, pripomenutých jubileom korunovácie Boleslava Chrabrého, zaväzuje k zodpovednosti a odolnosti. Podľa Tuska dejiny ukazujú, že sila Poľska vždy spočívala v silnej armáde, rešpekte k právu, rovnosti, slobode a tolerancii, zatiaľ čo korupcia a oligarchia prinášali úpadok.
Plány na rok 2026
V novom roku chce vláda pokračovať v repolonizácii hospodárstva a zaviesť zásadu „najprv poľské“ ako pravidlo pre verejné zákazky. Tusk zároveň vyhlásil, že štát sprísni boj proti kriminalite. „Každý bez výnimky, kto porušuje zákon, to bude v nadchádzajúcom roku trpko ľutovať,“ povedal s tým, že Poľsko má zostať oázou bezpečnosti. Na záver prejavu premiér vyjadril presvedčenie, že tisíc prvý rok poľského štátu prinesie krajine ďalší rozvoj a stabilitu.