Zemetrasenie v SND: Päť hercov dostalo VÝPOVEĎ... Končí aj Pauhofová!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami sme na Topkách informovali o zemetrasení v Slovenskom národnom divadle. Herečka Táňa Pauhofová otvorene priznala, že v rámci konsolidácie sa plánuje prepúšťať. Herečka naznačila, že v ohrození je 5 jej kolegov. A ich mená sú už známe... Prekvapivo v SND končí aj ona sama!
Konsolidácia v SND! Pauhofová prehovorila: Päť hercov príde o flek... Kto pôjde z kola von?
O tom, že je v Slovenskom národnom divadle dusno, avizovala Táňa Pauhofová už pred pár dňami v rozhovore pre 360-ku. „Konsolidácia sa týka aj nás a budeme sa musieť rozlúčiť s piatimi z nás. My vieme, akých päť ľudí nám bolo odporúčených, aby sme sa s nimi rozlúčili. Cítime za tým istú účelovosť a nie iba obyčajnú snahu o konsolidáciu a ušetrenie peňazí,“ vyjadrila sa herečka s tým, že medzi ohrozenými sú aj takí, ktorí sa verejne vyjadrovali k vedeniu ministerstva kultúry.
No a netrvalo dlho a jej slová sa potvrdili. Ako informoval denník SME, v Slovenskom národnom divadle ku koncu decembra končí Roman Poláčik, Daniel Žulčák, Martin Šalacha, Anna Magdaléna Hroboňová a dokonca aj samotná Táňa Pauhofová. „Môžem potvrdiť, že od 1. januára už nebudem členom Činohry SND. Ďalej budem s divadlom spolupracovať na báze externých zmlúv,“ povedal pre spomínaný denník Poláčik.
Ten v SND celkovo pôsobí v deviatich predstaveniach a netuší vraj, prečo dostal výpoveď. „Nijakým spôsobom som neporušil pracovný poriadok, etický kódex, ani nič podobné. Jediné, čoho som sa dopustil, že som mal veľa inscenácií a deň po dni som sa snažiť robiť svoju prácu najepšie, ako dom vedel,“ povedal. „Odpoveď, prečo ja, má iba trikrát nezákonne poverená generálna riaditeľka. od nej však neviem nič. Nestretli sme sa, pretože ona sa stretnutiam s umeleckým súborom vyhýba,“ skonštatoval, čím narážal na generálnu riaditeľku Zuzanu Ťapákovú.
„Keď chcem byť veľmi osobný, tak výpoveď dostali traja otcovia malých detí, matka na rodičovskej a mladá absolventka, ktorá spomedzi všetkých ponúk, ktoré dostala, uprednostnila národné divadlo,“ uzavrel Poláčik.