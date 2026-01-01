Sexuálna expertka odhalila najtajnejšie fantázie párov: NAJPOPULÁRNEJŠÍ fetiš šokoval aj ju! Robíte to aj vy?

USA - Za dverami spální sa často skrývajú túžby, o ktorých sa nahlas nehovorí. Sexuálna expertka Adreena Winters prehovorila o fantáziách, ktoré sú medzi pármi oveľa rozšírenejšie, než si mnohí myslia – a odhalila aj fetiše, ktoré dnes potichu naberajú na popularite. Niektoré vás možno pobavia, iné prekvapia, no všetky majú jedno spoločné: ľudia o nich snívajú viac, než priznávajú.
Platí, že nevera dokáže vzťah vážne narušiť. Existujú však páry, pre ktoré je sledovanie partnera pri sexe s inou osobou vedomou, dohodnutou a dokonca vzrušujúcou súčasťou ich intímneho života. Práve tento jav, známy ako cuckolding, je podľa odborníkov omnoho rozšírenejší, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Sexuálna terapeutka a autorka Adreena Winters tvrdí, že ide o jednu z najčastejších „tajných“ fantázií. „Ľudia majú veľa erotických predstáv, no často nevedia, ako o nich s partnerom hovoriť. Chýba im bezpečný a praktický návod, ako túto tému otvoriť,“ uviedla. Cuckolding zvyčajne spočíva v tom, že muž prežíva vzrušenie z pozorovania svojej partnerky pri sexe s iným – často dominantnejším – mužom. Ako informuje portál New York Post, pre niektoré páry ide o formu hry s dôverou, pre iné o spôsob, ako posilniť vzrušenie a komunikáciu vo vzťahu.
Kľúčom je komunikácia a dôvera
Winters upozorňuje, že podobné fantázie treba otvárať veľmi citlivo. „Ak sa to urobí necitlivo, môže to partnera vystrašiť alebo zranit. Je dôležité hovoriť pokojne, otvorene a rešpektovať hranice druhého,“ zdôrazňuje.
Vo svojej knihe So You Want to Be a Cuckold? sa venuje nielen samotnej praktike, ale aj tomu, ako vyberať tretie osoby, ako predchádzať žiarlivosti a ako si vo vzťahu nastaviť jasné pravidlá. Podľa nej nejde len o sex, ale najmä o psychologický aspekt dôvery.
Netypické túžby nie sú výnimočné
Podľa Winters narastá počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o dominantné roly a netradičné formy intimity. Zároveň poukazuje na to, že čoraz častejšie sú to aj ženy, ktoré experimenty iniciujú. „Mnohé fantázie pôsobia na prvý pohľad zvláštne, no pokiaľ sú postavené na dobrovoľnosti, dôvere a bezpečí, nejde o nič nebezpečné,“ vysvetľuje. Dôležité je, aby sa obaja partneri cítili komfortne a mali možnosť kedykoľvek povedať nie.
Bezpečie pred všetkým ostatným
Odborníčka zároveň varuje pred tým, aby ľudia svoje fantázie „nevysypali“ na partnera bez prípravy. „Je dôležité vytvoriť priestor na rozhovor, vysvetliť pocity a počítať s tým, že partner nemusí reagovať hneď pozitívne,“ dodáva. Podľa nej by mala byť každá forma experimentovania založená na vzájomnej podpore, rešpekte a pocite bezpečia. „Ak sa jeden z partnerov necíti dobre, žiadna fantázia nestojí za narušenie dôvery,“ uzatvára Winters.