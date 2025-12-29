Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Henrich Mišovič, AI)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

NOVÉ ZÁMKY - Stačilo pár hodín a rodinná nádej na záchranu sa zmenila na najhoršiu nočnú moru. Prípad muža, ktorý prišiel do novozámockej nemocnice po vlastných nohách a domov sa už nikdy nevrátil, vyvoláva mrazivé otázky. Syn zosnulého zverejnil svoju skúsenosť s urgentným príjmom na sociálnej sieti. Nemocnica sa bráni a tvrdí, že postupovala podľa platných pravidiel a triážnych štandardov.

Prípady, kedy sa pacienti sťažujú na nekonečné hodiny v nemocničných čakárňach, nie sú na Slovensku ničím výnimočným. Príbeh z novozámockej nemocnice, na ktorý upozornila TV Markíza, však zachádza za hranicu bežnej nespokojnosti. Všetko odštartovalo 10. decembra približne o 17.15 h, keď syn priviezol svojho otca s bolesťami brucha a prejavmi dehydratácie. Hoci bol muž onkologickým pacientom s kolostómiou, do budovy ešte vošiel po vlastných. To, čo nasledovalo, však syn v statuse na sociálnej sieti opísal ako čisté zúfalstvo.

Podľa jeho slov ich hneď na úvode schladil personál za okienkom. „Pani na informáciách spoza okienka hneď pri príchode oznámila, že budú dlho čakať, je tam veľa ľudí, na pacienta sa však ani nepozrela,“ tvrdí syn v príspevku, z ktorého citovala aj Markíza.

Stav otca sa mal v čakárni dramaticky zhoršovať. Po dvoch hodinách už muž nevládal ani sedieť a musel si ľahnúť na tvrdú lavičku na chodbe. Podľa rodiny bola komunikácia s nemocnicou od začiatku problematická. „Nový triediaci systém je zjavne nanič,“ konštatuje rozhorčene syn s tým, že otca musel na röntgen nakoniec odtlačiť on sám na vozíku, lebo „nebol personál“. Keď sa konečne po dlhých hodinách dostali k lekárovi a snímkam, diagnóza bola jasná – črevná nepriechodnosť.

Napriek tomu, že sa po potvrdení diagnózy sa približne o 22:00 rozbehol kolotoč vyšetrení a operácia, mužovo srdce obrovský nápor nevydržalo. „Po 10 minútach od začiatku operácie nastala zástava srdca, oživovali cca 1 hodinu, neúspešne,“ uzatvára tragické rozprávanie rodina. Syn kladie verejnosti aj vedeniu nemocnice nepríjemnú otázku: „Ako je možné, že v 21. storočí pacient, ktorý príde do nemocnice na vlastných nohách, po 7 hodinách umrie, z ktorých ho zdravotný personál 5 hodín ignoroval?“

Nemocnica sa bráni

Televízia oslovila aj Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky. Zdravotnícke zariadenie vyjadrilo rodine úprimnú sústrasť a odmietlo, že by došlo k pochybeniu. „Na Urgentnom príjme FNsP Nové Zámky je zavedený najmodernejší systém triáže podľa medzinárodných štandardov,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Lucia Hamran Kollárová. Zdôraznila, že poradie ošetrenia neurčuje čas príchodu, ale závažnosť zdravotného stavu.

Podľa nemocnice sprievod pacienta pri príchode neuviedol okolnosti, ktoré by naznačovali bezprostredné ohrozenie života, a pacient bol zaradený do príslušnej triážnej kategórie. „V predmetnom prípade sprievod pacienta uviedol, že zdravotné ťažkosti trvajú od rána a neuviedol ďalšie okolnosti, ktoré by naznačovali akútnosť či bezprostredné ohrozenie života.“

Nemocnica zároveň uviedla, že pacient sa mal na určitý čas dostať mimo dohľadu triážnej sestry, čo znemožnilo priebežné prehodnocovanie jeho zdravotného stavu. "Aj napriek výraznej vyťaženosti urgentného príjmu akútnymi pacientmi privezenými rýchlou záchrannou zdravotnou službou bol pacient prijatý na ošetrenie do ambulancie v časovom rámci do 120 minút od príchodu na urgentný príjem, čo zodpovedá štandardom pre danú triážnu kategóriu,“ dodala nemocnica.

Viac o téme: Urgentný príjemSkúsenostiNemocnicaNové zámky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Bizarní Slováci na pohotovosti
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!
Domáce
Dag Palovič skončil v
Dag Palovič skončil v nemocnici: Z vianočných trhov rovno na urgent... FOTO
Domáci prominenti
FOTO FOTO Pre herca z
FOTO Pre herca z Oteckov musela prísť sanitka: Bolesť ho paralyzovala, našli ho ležať u babky na WC!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil
EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil
Prominenti
Výstava krehkých diel výtvarníčok v Mestskej veži v Trenčíne
Výstava krehkých diel výtvarníčok v Mestskej veži v Trenčíne
Správy
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Prominenti

Domáce správy

Stačilo pár hodín a
Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily
Domáce
Tri KIKSY roka 2025
Tri KIKSY roka 2025 tejto vlády podľa ekonomického experta: To sa nedá pochopiť!
Domáce
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej:
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej: Sulík je minulosť a musí sa s tým zmieriť!
Domáce
Poprad ukončil úspešné projekty z participatívneho rozpočtu: Pozrite, čo pribudlo v mestských častiach
Poprad ukončil úspešné projekty z participatívneho rozpočtu: Pozrite, čo pribudlo v mestských častiach
Košice

Zahraničné

Ozbrojený útok počas razie
Ozbrojený útok počas razie v Turecku: Militanti z Islamského štátu postrelili sedem policajtov
Zahraničné
V poľských Tatrách platí
V poľských Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva: Záchranári varujú pred snehovými doskami
Zahraničné
Sme na prahu nového
Sme na prahu nového konfliktu? Čínske vojenské manévre pri Taiwane, gigant mrazivo prehovoril
Zahraničné
FOTO Smrteľná pasca v domove
Smrteľná pasca v domove dôchodcov: Ničivý požiar a 16 obetí! Na útek už nemali dosť síl
Zahraničné

Prominenti

FOTO Neuveríte, ako dnes vyzerá
Neuveríte, ako dnes vyzerá syn Andrey Verešovej: Z Daniela je hotový model!
Domáci prominenti
OSTRÉ vyhlásenie Brigitte Bardot
OSTRÉ vyhlásenie Brigitte Bardot (†91) niekoľko týždňov pred SMRŤOU: Z jej slov mrazí!
Zahraniční prominenti
Dakota Johnson
Drina v posilňovni sa vypláca: Slávna herečka sa pýši tip-top postavičkou!
Zahraniční prominenti
Moderátorka Iveta Malachovská s
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tento BEŽNÝ liek patrí
Tento BEŽNÝ liek patrí medzi najpredpisovanejšie: ŠOKUJÚCI vedľajší účinok! Mužom začali rásť prsia
Zaujímavosti
Jadrový výbuch odhalil niečo,
Jadrový výbuch odhalil niečo, čo sa považovalo za nemožné: Vznik novej hmoty zmenil vedu!
Zaujímavosti
Svaly vs. bruško, čo
Ženy hodnotili mužské telá: Výsledky prekvapili všetkých! TENTO typ postavy boduje najviac
Zaujímavosti
Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali už
Slováci ju začali už hromadne využívať: Viete, aké zaujímavé novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk

Ekonomika

Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Výber receptov
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy

Šport

Conte po ďalšej výhre Neapola zložil Lobotkovi obrovskú poklonu: Je to výnimočný hráč i človek
Conte po ďalšej výhre Neapola zložil Lobotkovi obrovskú poklonu: Je to výnimočný hráč i človek
Serie A
VIDEO Fantastický výkon! Slafkovský hrdinom Montrealu, dal nádherné góly a bol mužom zápasu
VIDEO Fantastický výkon! Slafkovský hrdinom Montrealu, dal nádherné góly a bol mužom zápasu
Juraj Slafkovský
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Tipsport ELH

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Prostredie práce
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor

Technológie

AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Bezpečnosť
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Návody
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Bezpečnosť
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Android

Bývanie

Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť

Pre kutilov

Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

HIIT: Prečo krátke, intenzívne tréningy dokážu zmeniť postavu aj kondíciu rýchlejšie než hodiny kardia
Chudnutie a diéty
HIIT: Prečo krátke, intenzívne tréningy dokážu zmeniť postavu aj kondíciu rýchlejšie než hodiny kardia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stačilo pár hodín a
Domáce
Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily
Tri KIKSY roka 2025
Domáce
Tri KIKSY roka 2025 tejto vlády podľa ekonomického experta: To sa nedá pochopiť!
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej:
Domáce
Neľútostný Gröhling OTVORENE Cigánikovej: Sulík je minulosť a musí sa s tým zmieriť!
Boj o prezidentské kreslo
Domáce
Boj o prezidentské kreslo a nefér praktiky: Draxler obišiel s pokutou, no je tu ďalšia a pre známeho hlasáka!

Ďalšie zo Zoznamu