Stačilo pár hodín a návšteva urgentu skončila fatálne! Z nemocnice sa muž už nevrátil: Syn zverejnil mrazivé detaily

NOVÉ ZÁMKY - Stačilo pár hodín a rodinná nádej na záchranu sa zmenila na najhoršiu nočnú moru. Prípad muža, ktorý prišiel do novozámockej nemocnice po vlastných nohách a domov sa už nikdy nevrátil, vyvoláva mrazivé otázky. Syn zosnulého zverejnil svoju skúsenosť s urgentným príjmom na sociálnej sieti. Nemocnica sa bráni a tvrdí, že postupovala podľa platných pravidiel a triážnych štandardov.
Prípady, kedy sa pacienti sťažujú na nekonečné hodiny v nemocničných čakárňach, nie sú na Slovensku ničím výnimočným. Príbeh z novozámockej nemocnice, na ktorý upozornila TV Markíza, však zachádza za hranicu bežnej nespokojnosti. Všetko odštartovalo 10. decembra približne o 17.15 h, keď syn priviezol svojho otca s bolesťami brucha a prejavmi dehydratácie. Hoci bol muž onkologickým pacientom s kolostómiou, do budovy ešte vošiel po vlastných. To, čo nasledovalo, však syn v statuse na sociálnej sieti opísal ako čisté zúfalstvo.
Podľa jeho slov ich hneď na úvode schladil personál za okienkom. „Pani na informáciách spoza okienka hneď pri príchode oznámila, že budú dlho čakať, je tam veľa ľudí, na pacienta sa však ani nepozrela,“ tvrdí syn v príspevku, z ktorého citovala aj Markíza.
Stav otca sa mal v čakárni dramaticky zhoršovať. Po dvoch hodinách už muž nevládal ani sedieť a musel si ľahnúť na tvrdú lavičku na chodbe. Podľa rodiny bola komunikácia s nemocnicou od začiatku problematická. „Nový triediaci systém je zjavne nanič,“ konštatuje rozhorčene syn s tým, že otca musel na röntgen nakoniec odtlačiť on sám na vozíku, lebo „nebol personál“. Keď sa konečne po dlhých hodinách dostali k lekárovi a snímkam, diagnóza bola jasná – črevná nepriechodnosť.
Napriek tomu, že sa po potvrdení diagnózy sa približne o 22:00 rozbehol kolotoč vyšetrení a operácia, mužovo srdce obrovský nápor nevydržalo. „Po 10 minútach od začiatku operácie nastala zástava srdca, oživovali cca 1 hodinu, neúspešne,“ uzatvára tragické rozprávanie rodina. Syn kladie verejnosti aj vedeniu nemocnice nepríjemnú otázku: „Ako je možné, že v 21. storočí pacient, ktorý príde do nemocnice na vlastných nohách, po 7 hodinách umrie, z ktorých ho zdravotný personál 5 hodín ignoroval?“
Nemocnica sa bráni
Televízia oslovila aj Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky. Zdravotnícke zariadenie vyjadrilo rodine úprimnú sústrasť a odmietlo, že by došlo k pochybeniu. „Na Urgentnom príjme FNsP Nové Zámky je zavedený najmodernejší systém triáže podľa medzinárodných štandardov,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Lucia Hamran Kollárová. Zdôraznila, že poradie ošetrenia neurčuje čas príchodu, ale závažnosť zdravotného stavu.
Podľa nemocnice sprievod pacienta pri príchode neuviedol okolnosti, ktoré by naznačovali bezprostredné ohrozenie života, a pacient bol zaradený do príslušnej triážnej kategórie. „V predmetnom prípade sprievod pacienta uviedol, že zdravotné ťažkosti trvajú od rána a neuviedol ďalšie okolnosti, ktoré by naznačovali akútnosť či bezprostredné ohrozenie života.“
Nemocnica zároveň uviedla, že pacient sa mal na určitý čas dostať mimo dohľadu triážnej sestry, čo znemožnilo priebežné prehodnocovanie jeho zdravotného stavu. "Aj napriek výraznej vyťaženosti urgentného príjmu akútnymi pacientmi privezenými rýchlou záchrannou zdravotnou službou bol pacient prijatý na ošetrenie do ambulancie v časovom rámci do 120 minút od príchodu na urgentný príjem, čo zodpovedá štandardom pre danú triážnu kategóriu,“ dodala nemocnica.