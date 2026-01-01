Nasledovala ho do neba: Zomrela manželka významného básnika Milana Rúfusa, dožila sa 91 rokov

BRATISLAVA - Zomrela vdova po básnikovi Milanovi Rúfusovi Magda. S informáciou prišiel týždenník Plus 7 dní.
V Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach zomrela Magda Rúfusová, uvádza Plus7dní. V posledných chvíľach bola obklopená duchovnou starostlivosťou, stáli pri nej duchovní z katolíckej aj evanjelickej cirkvi. Po záverečnom požehnaní jej životná púť skončila.
Magda Rúfusová vyštudovala etnografiu, bola doktorkou filozofie a pracovala roky v Slovenskej televízii ako dramaturgička prevzatých programov zo zahraničia. Celý svoj život venovala manželovi básnikovi a ich spoločnej dcére.
Ako Magda Rúfusová spomínala v rozhovore pre SME, básnik jej v mladosti básne nerecitoval. „Niéé... Ale bol iný, odlišoval sa od chlapcov, ktorých som poznala. Už aj na prvý pohľad. Vysoký muž nosiaci dlhý bledý flaušový kabát, ktorý vtedy nikto nenosil…“
S Milanom sa Magda zoznámila na konci vysokoškolského štúdia, v tom čase pôsobil na fakulte a vydal už svoju prvú zbierku Až dozrieme. Prvýkrát sa vraj videli pri výťahu. Pedagóg jej dovoliť zviesť sa výťahom a vtedy ešte nevedela, že jej spolucestujúcim je Milan Rúfus. S nadsázkou by sa dalo povedať, že zhovievavý vrátnik bol vlastne strojcom ich šťastia. „Vtedy mi chodilo hlavou, že rodičia by ma asi "zabili". Chodiť s chlapcami, také niečo u nás doma nebolo zvykom. Navyše, bola som jediným dieťaťom mojich rodičov.“
Napokon spolu prežili celý život. Mali dcéru Zuzanu, ktorá zomrela v roku 2023. Milan Rúfus zomrel v roku 2009.