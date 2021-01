KORONAVÍRUS V okrese Medzilaborce sa obciam do zriaďovania MOM nechcelo

MEDZILABORCE – Vládou nariadený skríning obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa u starostov obcí najmenšieho slovenského okresu nestretol s pozitívnymi odozvami. Deväť odberových miest sa v šiestich obciach a meste Medzilaborce napokon počas víkendu (23. a 24.1.) otvorí najmä vďaka prevádzkovateľovi stabilného odberového miesta v okresnom meste. Potvrdil to prednosta Okresného úradu Medzilaborce Michal Sopko.

"Reakcia obcí bola spočiatku skôr negatívna," uviedol Sopko s tým, že zabezpečením plošného testovania obyvateľov sa zaoberala bezpečnostná rada okresu za účasti prevádzkovateľa jestvujúceho mobilného odberového miesta v Medzilaborciach a tiež regionálnych hygienikov. Na základe ponuky MOM zastrešiť aj testovanie v obciach následne okresný úrad na zasadnutí krízového štábu navrhol obce vhodné na ich umiestnenie.

"Starostovia obcí súhlasili, s výnimkou starostky Radvane nad Laborcom, ktorá sa rozhodla zriadiť vlastné MOM," priblížil Sopko s tým, že okrem okresného mesta to bude len táto obec, kde sa bude dať otestovať počas oboch víkendových dní, a to v čase od 8.00 do 16.00 h. Len v sobotu budú verejnosti k dispozícii odberové miesta v obciach Čabiny, Habura, Krásny Brod, Oľka a Výrava.

Odberové tímy v nich budú pracovať v priestoroch obecných úradov alebo kultúrnych domov. "Otváracie hodiny jednotlivých výjazdových MOM boli po dohode s prevádzkovateľom MOM stanovené tak, aby boli jednotlivé odberné miesta rentabilné v zmysle ich návštevnosti," doplnil Sopko.

V meste Medzilaborce, kde je MOM už niekoľko týždňov zriadené pri kultúrnom dome, sa bude možné počas víkendu otestovať aj na iných, dočasne zriadených miestach. "V sobotu a v nedeľu by mali pribudnúť ďalšie dve odberové miesta, jedno na amfiteátri a jedno na športovom štadióne," ozrejmil primátor Vladislav Višňovský.