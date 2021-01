KORONAVÍRUS V Kežmarku už spustili rezervačný systém na celoplošné testovanie

Počet i lokácia miest boli zvolené podľa dostupnosti zdravotníckeho a administratívneho personálu, budov vo vlastníctve mesta, finančných prostriedkov a podľa možností testovať v interiéri vzhľadom na mínusové teploty. „Logistika organizácie takéhoto testovania je náročná. Ak by sme chceli otvoriť viacero odberných miest, bolo by to na úkor zdravia ľudí a zdravotníkov, ktorí sú teraz maximálne vyťažení a sú potrební v nemocniciach a ambulanciách,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.

Podľa zoznamov radnice by malo byť otestovaných približne 10.500 ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 65 rokov s trvalým pobytom v Kežmarku. Systém elektronickej rezervácie času odberu má napomôcť k skráteniu čakacej doby. „Občania môžu test absolvovať na ktoromkoľvek odbernom mieste, v prvom rade by však mali navštíviť odberné miesto umiestnené čo najbližšie k ich bydlisku, aby sa udržala znížená mobilita. Bezpečnosť občanov, zdravotníkov, armády, polície a dobrovoľníkov je našou prioritou,“ dodal primátor.

Ako ďalej ozrejmila Sosková, testovať sa bude v oboch dňoch vždy od 8.00 do 12.00 h (12.00 až 12.45 h je prestávka) a od 12.45 do 20.00 h (s prestávkou od 17.00 až 17.30 h). Mesto odporúča zarezervovať si časy v sobotu a nedeľu doobeda predovšetkým občanom s trvalým a prechodným pobytom v Kežmarku a v nedeľu poobede všetkým ostatným, ktorí nemajú inú možnosť, kde sa nechať otestovať. „Pre tých je zároveň otvorené aj mobilné odberné miesto v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, ktoré bude fungovať cez víkend v rovnakých časoch ako mestské odberné miesta. Testovanie cez víkend sa bude v nemocnici realizovať bez nutnosti objednávky a rezervácie,“ doplnila Sosková.

Podrobné informácie o všetkých odberných miestach bude Kežmarok pravidelne aktualizovať na webovej stránke korona.kezmarok.sk. Rezervovať si miesto a presný čas odberu bude okrem webovej stránky možné v úradných hodinách aj telefonicky na číslach 052/466 01 11, 052/466 01 06 a 052/466 01 07.