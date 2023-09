Mimoriadny ONLINE Predčasné voľby sa skončili: Dvakrát posunuté moratórium! Dráma bude meškať minimálne 45 minút

Parlamentné voľby sa pomaly blížia ku koncu. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Facebook/Robert Fico, Topky/Ján Zemiar, Maarty)

BRATISLAVA - Blíži sa nám veľké finále. Slovensko sa počas soboty uzavrelo do volebnej bubliny, ktorá rozhodne o tom, ako bude ďalej krajina smerovať. Jej osud je totiž v rukách miliónov voličov, ktorí sa dnes rozhodli pristúpiť k volebným urnám a preukázať tak svoje občianske právo. Výsledky sú tu už každú chvíľu, a tak si ich nenechajte ujsť. O každom detaile vás podrobne informujeme. Už to totiž potrvá len pár minút, a dozvieme sa, kto bude nový premiér, či kto si veľmi pravdepodobne usadne do ministerských kresiel. Moratórium sa však nečakane natiahlo.

archívne video

Peter Pellegrini bol voliť (Zdroj: Ján Zemiar)

ONLINE

22:29 Všetky volebné miestnosti v okresoch Komárno a Nové Zámky sa zatvorili o 22.00 h. Okresné volebné komisie zhodnotili priebeh volieb na juhu Nitrianskeho kraja ako pokojný a bezproblémový.

22:19 Predčasné parlamentné voľby v okrese Banská Bystrica boli pokojné a bezproblémové. Pre TASR to v sobotu potvrdila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici Dagmar Albertová.

(Zdroj: TASR/Roman Hanc)

22:15 Presne o 22.00 h sa zatvorili všetky volebné miestnosti v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Priebeh parlamentných volieb v okrese Nitra bol pokojný, okrskové volebné komisie nezaznamenali žiadne incidenty. Pre TASR to potvrdila predsedníčka okresnej volebnej komisie Nitra Michaela Griesbachová.

22:14 Počas parlamentných volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nedošlo k žiadnemu vážnemu narušeniu volebnej soboty. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

22:13 Sobotné voľby do Národnej rady SR boli na hornej Nitre pokojné a bez väčších problémov. Pre TASR to uviedli zástupcovia okresných volebných komisií (OVK) v Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi, kam spadá i okres Partizánske. Účasť zhodnotili ako vyššiu, prípadne vysokú.

(Zdroj: TASR/Milan Drozd)

22:08 Väčšina volebných miestností na Slovensku sa zatvorila, komisie začínajú sčítavať hlasy. Keďže v niektorých okrskoch sa hlasovanie predlžuje, do 22.45 h platí stále volebné moratórium a prvé výsledky sa zverejnia až po tomto čase.

22:01 Markíza zverejnila "slepý" exit poll. Takto vyzerajú priebežné percentá.

(Zdroj: Tip čitateľa/ TV Markíza)

(Zdroj: Tip čitateľa/ TV Markíza)

21:55 Sobotňajšie parlamentné voľby v Košickom kraji boli aj tesne pred zatvorením volebných miestností pokojné, zaobišli sa bez vážnych incidentov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK). "Riešili sme v podstate len drobnosti, išlo skôr o usmernenia. Nič závažné sa nestalo," povedala podpredsedníčka OVK Košice Mária Sadovská s tým, že po 22.00 h sú pripravení prijímať a kontrolovať zápisnice volebných okrskov.

21:42 Prichádza hodina H. Mnoho strán očakáva, či sa opäť ocitne v parlamente, no sú aj také, ktoré dúfajú vo svoj veľký návrat. Medzi takú patrí aj Slovenská národná strana (SNS), ktorú do volieb vedie Andrej Danko. Na jeho centrále to už voľbami vo veľkom žije, avšak sa zdá, že predsedu musela zaskočiť jeho verná exministerka.

21:41 SASKA nesklamala. Volebná noc sa rozbieha aj v tábore liberálov a tí svojej povesti rozhodne nezostali nič dlžní.

21:35 Členovia okrskovej volebnej komisie, pod ktorú spadá Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, sa v sobotu podvečer museli vrátiť späť do zdravotníckeho zariadenia aj s prenosnou urnou, aby mohli odvoliť štyria voliči s hlasovacími preukazmi. Celovo tak v nemocnici v predčasných parlamentných voľbách hlasovalo 76 pacientov a zamestnancov. Ako pre TASR uviedla zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Ľubica Letková, dodatočné nahlásenie voličov pravdepodobne súviselo s návštevnými hodinami, počas ktorých sa ľudia dostali k preukazom.

21:17 Sobotná noc sa rozbieha v plnom prúde. Inak tomu nie je ani vo volebnom štábe Sme rodina, ktorý na pohostení pre priateľov strany a svojich kandidátov rozhodne nešetril. Viac o volebnej centrále tejto strany sa dozviete v našom článku.

21:15 Práve KDH nás prekvapila pohostením, čapovaným pivom, proseccom či dobrým vínom. Viac sa dozviete v našom článku.

21:13 Predseda strany, ktorá sa vo finále zrejme pobije so Smerom-SD, sa po dlhšom čakaní dostavil do volebnej centrály Progresívneho Slovenska. Michal Šimečka zrejme až taký záujem médií nečakal, o čom svedčí jeho prekvapivá reakcia a vysmiaty, až šokujúci výraz v tvári.

21:05 Polícia v Trnavskom kraji riešila počas dňa viacero podnetov, ktoré boli nahlásené v súvislosti s prebiehajúcimi voľbami. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti s tým, že na voľby v kraji dohliada viac ako 400 policajtov.

"V blízkosti volebných miestností v Trnave prebieha petícia. Nahlásené boli dva podnety od občanov týkajúce sa petície. Protiprávne konanie ani ovplyvňovanie volieb nebolo zo strany aktivistov zistené," uviedla polícia.

20:53 Pri volebnej miestnosti v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok musela polícia riešiť hádku niekoľkých desiatok ľudí, začínajúci konflikt však nakoniec rýchlo vyriešila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že situácia je tam už pokojná. "Pri volebnej miestnosti sa zhromaždilo viac ľudí naraz a hádali sa o to, kto pôjde prvý dovnútra. Všetko sa však vyriešilo dohovorom a nebolo tak nutné ráznejšie zasahovať," priblížila hovorkyňa.

20:40 Asi 55 percent z viac ako 1000 zapísaných voličov vo volebnom okrsku, umiestnenom v Materskej škole na Bystrickom rade vo Zvolene, prišlo odovzdať do 20.00 h svoj hlas stranám a kandidátom v parlamentných voľbách 2023. Pre TASR to uviedla predsedníčka okrskovej komisie Janka Oroslánová.

20:39 V obci Donovaly v okrese Banská Bystrica do 20.00 h odvolilo viac ako 300 ľudí s hlasovacími preukazmi. Išlo najmä o turistov a rekreantov, pomerne vysoká je zatiaľ aj účasť miestnych obyvateľov. Pre TASR to uviedla predsedníčka tamojšej volebnej komisie Anna Palúchová.

20:31 V najväčších bratislavských mestských častiach (MČ) sú sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR naďalej pokojné, bez problémov a incidentov. Mnohé volebné okrsky hlásia výrazne vysokú účasť voličov. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či z miestneho úradu.

20:27 Priebeh sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR zostáva v Bratislave aj naďalej pokojný. Mestská polícia doteraz žiadny vážny prípad ani incident v súvislosti s parlamentnými voľbami nezaznamenala. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko.

20:22 Boli sme sa totiž pozrieť na predvečer volebnej noci u progresívcov. Tí sa rozhodli túto kľúčovú noc prežiť v Edison Parku v Bratislave.

20:15 V obci Kopčany v okrese Skalica majú oproti predchádzajúcim voľbám zvýšený počet ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi obce. Pre TASR to uviedla zapisovateľka volebnej okrskovej komisie Iveta Uhrová. "Máme v obci významné podujatie Návrat F. Š. Lotrinského na panstvá Holíč a Hodonín, ktoré je spojené s ukončením turistickej sezóny v žrebčíne z čias Márie Terézie. Pravdepodobne práve vďaka tomuto podujatiu sme tu mali zvýšený počet ľudí, ktorí hlasovali s voličským preukazom," informoval zapisovateľka.

20:01 V bratislavských Jarovciach odvolil na hlasovacie preukazy počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR aj 25-členný súbor Agentúry Hector v dobových kostýmoch. Pricestoval na otočku z rakúskeho Rosemburgu, kde má v tieto dni vystúpenia. Pre TASR to uviedli z okrskovej volebnej komisie. "Povedali nám, že si museli splniť občiansku povinnosť. Stálo im to vraj za to, aby merali cestu sem a po odvolení ihneď naspäť, lebo zajtra tam majú vystúpenia," skonštatovali z komisie.

20:00 Volebná sobota vstupuje do finálovej fázy. Volebné miestnosti sa už o dve hodiny nadobro uzavrú a o osude parlamentu bude rozhodnuté.

19:30 Moment rozhodnutia sa priblížil, no pre nečakané udalosti sa moratórium najskôr posunulo o 40 minút a neskôr o ďalších 5 minút neskôr. Trvať teda bude do konečných 22:45 . Dovtedy sa nemôže uverejniť ani exit poll s vyznačením strán, len tzv. slepý. Moratórum sa posúva pre nečakané úmrtie voliča v Považskej Bystrici a pre kolaps člena komisie v bratislavskej Petržalke.

Web Topky.sk má výsledky volieb v malíčku

Predčasné parlamentné voľby sa pomaly schyľujú ku koncu. V sobotu 30. septembra o 22.00 sa nadobro uzavrú volebné miestnosti a začnú sa spočítavať hlasy. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska ide už o 9. voľby do Národnej rady SR. Priebežné výsledky sú čoskoro tu, a vy ich s nami môžete naplno sledovať na tomto odkaze. Prehľadný graf sa začne každú chvíľu napĺňať.

(Zdroj: Topky)

Bratislava bude mať s rátaním hlasov najväčšiu prácu

Najviac zaťaženým bude sumarizačné pracovisko v Bratislave, kde sa budú spracovávať výsledky z 398 okrskov. Najmenej zaťaženými budú sumarizačné útvary v Šali, Dolnom Kubíne, Stropkove, Pezinku, Malackách a Ružomberku.

Volebným komisiám pomáha pri sumarizovaní výsledkov Integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS potvrdili tri skúšky.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Zahraničný rekord

Ministerstvo vnútra však ešte počas piatka oznámilo, že do voľby zo zahraničia sa zaregistrovalo spolu 58 779 návratných obálok od voličov, Ide tak o jednoznačne rekordný počet ľudí, ktorí hlasovali poštou zo zahraničia.

(Zdroj: Getty Images)

Výsledky sú prvýkrát spracovávané elektronicky, výsledky tak môžu prísť skôr

Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Na Slovensku budú deviate voľby do NR SR významné aj preto, že budú prvýkrát spracovávané plne elektronicky. Ukazovať sa bude stav sumarizácie, volebná účasť aj úspešnosť politických subjektov. "Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov," priblížil na štvrtkovej tlačovej konferencii vedúci oddelenia volieb ŠÚ Jozef Brinda.

Definitívne výsledky volieb budú obsahovať podrobné dáta za takmer 3000 obcí a miest do úrovne jednotlivých okrskov. Počas volebného víkendu budú dočasne nedostupné vybrané služby a portál ŠÚ. Priebežné výsledky môžete sledovať na našom webe Topky.sk.

Polícia bude mala plné ruky práce

Polícia robí všetky kroky k potlačeniu prípadov volebnej korupcie. Skonštatoval to policajný prezident Štefan Hamran. Polícia rieši viaceré trestné konania súvisiace s volebnou korupciou, no zatiaľ nebol nikto obvinený.

"Polícia robí všetky kroky smerujúce k tomu, aby potlačila všetky prípady volebnej korupcie. Ak sú prejavy volebnej korupcie, tieto prípady budeme stíhať, pretože je to trestný čin," uviedol Hamran na štvrtkovej tlačovej konferencii.

(Zdroj: FB/Polícia SR)

Viceprezident Policajného zboru Damián Imre pripomenul, že na linke 158 alebo na najbližšom policajnom útvare sa dá nahlásiť každé podozrenie volebnej korupcie alebo iné skutky, ktoré by smerovali k narušeniu volieb.