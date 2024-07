Pellegriniho blízka osoba: Do Piešťan prišla v utajení, pozornosť pútala nádherným outfitom

Hot Summer Fashion Show Fera Mikloška v Piešťanoch (Zdroj: archív FM)

PIEŠŤANY – Záhrada piešťanského hotela Thermia Palace sa zaskvela módnou šou Fera Mikloška, ktorá vyrážala dych. Bola to nezabudnuteľná noc plná módy, hudby, elegancie a úžasných modelov.

Kým prezident Peter Pellegrini v týchto dňoch cestuje po zahraničí a plní si svoje štátnické povinnosti, jeho o päť rokov staršia sestra Eva Pellegrini naberala inšpirácie na módnej prehliadke v Piešťanoch. V piatok sa v luxusnom hoteli Thermia Palace totiž konala módna šou Hot Summer Fashion Show známeho návrhára Fera Mikloška, ktorú si nenechala ujsť ani sestra Petra Pellegriniho. Svoju staršiu sestru Evu prezident ukazuje z času načas na sociálnych sieťach a nechýbala ani pri prezidentských voľbách spolu s rodičmi a vo volebnom štábe svojho brata. „Nezameniteľné miesto v mojom živote má moja sestra, s ktorou som strávil veľa veselých aj búrlivých detských chvíľ a dodnes je mi silnou životnou oporou“, píše Peter Pellegrini na internetovej stránke strany Hlas.

Eva Pellegrini prišla na módnu prehliadku do Piešťan v outfite, v ktorom by určite zaujala aj na móle. Dlhé biele šaty doplnila bielymi náušnicami aj prsteňom, bielymi lodičkami a bielou perlovou kabelkou. Pohár prosecca na privítanie neskôr vymenila za vodu a so záujmom sledovala módnu šou, ktorú moderoval Juraj Bača a zároveň počas nej nielen spieval, ale aj zatancoval. V tanci mu na päty šliapal víťaz poslednej série Let´s Dance Jakub Jablonský s partnerkou Eliškou Lenčešovou a najnovšie trendy predviedla aj svetová topmodelka Simona Krainová.

Eva Pellegrini na módnej prehliadke Hot Summer Fashion Show v Piešťanoch (Zdroj: Ján Zemiar)

Možnosť vidieť modely z inovatívnych materiálov ako lyko, žakar, buklé a sklo, ktoré zdobili sklenené šperky od dizajnérky Mariky Račekovej, si nenechali ujsť ani mnohé známe tváre šoubiznisu. Návrhára prišli do Piešťan podporiť Alena Heribanová, Soňa Müllerová, Karin Majtánová, Emma Tekelyová, Zora Czoborová, Marcela Laiferová, Twiinsky Daniela a Veronika Nízlové, Lucia Forman, Lucia Hurajová, Lucia Vráblicová, dcéra Karola Duchoňa Dada a mihla sa tam aj Hana Gregorová.

Hot Summer Fashion Show Fera Mikloška v Piešťanoch (Zdroj: archív FM)