Demokrati žiadajú o zvolanie ekonomickej krízovej rady za účasti odborníkov

Demokrati (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Komisia poukázala na to, že slovenská vláda veľmi nezodpovedne nakladá s peniazmi nás všetkých, bezdôvodne zadlžuje ľudí, výrazne zvyšuje riziko bankrotu krajiny a tiež riziko obrovského poklesu životnej úrovne Slovákov," povedal bývalý premiér a bývalý minister financií Eduard Heger.Ak by vláda pokračovala vlani v rozpočte tak, ako ho nastavila Hegerova vláda, bola by podľa strany diera v rozpočte menšia o viac ako miliardu eur, teda deficit verejných financií, by bol nižší ako 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).

archívne video

Tlačová konferencia strany Demokrati k vylepeným bilboardom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Demokrati upozornili, že kvôli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) je však deficit takmer 5 %, pretože práve predseda vlády pred prezidentskými voľbami doslova rozhádzal za necelé tri mesiace až miliardu eur.Heger dodal, že za krátky čas Fico stihol zadlžiť každého jedného občana vrátane novorodencov približne o 200 eur. "Tvári sa, že pomáha ľuďom, pravda je však taká, že to zaplatia ľudia z vyšších daní. Jedno vrecko im plní, z druhého im berie. Robí si z ľudí žarty v priamom prenose," podčiarkol.

Eduard Heger (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rozpočtoví experti z EK podľa Hegera poukázali aj na to, že budúci rok má byť diera v rozpočte oveľa väčšia ako vlani. V prepočte na jedného obyvateľa Slovenska stúpne dlh krajiny skoro o 1500 eur. "Vláda by mala okamžite zvolať krízovú ekonomickú radu za účasti odborníkov, politikov, zamestnávateľov a odborov a rozprávať sa o serióznej hospodárskej stratégii Slovenska s konkrétnymi opatreniami a hľadať pre ňu širokú politickú a spoločenskú zhodu," dodal Heger.

Rada EÚ v piatok rozhodla, že v prípade Belgicka, Francúzska, Talianska, Maďarska, Malty, Poľska a Slovenska je oprávnené začatie procedúry pre nadmerný deficit.