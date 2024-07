Andrea Vadkerti (Zdroj: Archív AV/Juraj Vrabko)

Andrea Vadkerti 20 rokov hviezdila v Televíznych novinách na Markíze, ktoré od roku 1996 moderovala s Vladom Repčíkom. Potom bola tvárou Vadkerti talkshow na STV a neskôr sa podieľala na tvorbe talkšou Portrét na TA3. Dnes má rozbehnutú kariéru koučky a je mamou troch detí – dcéry Sophie a synov Ralpha a Philipa Ernesta. Nepríjemné je však to, že jej manžel Rastislav Vasilišin sedí v poľskom väzení už od 9. apríla.

Skôr, než sa to stalo, bola Andrea na oslavách 50-ky svojej bývalej kolegyne a kamarátky Karin Majtánovej, kde sme sa pýtali aj na to, či stále ostanú žiť v Nice. „Asi nie. Podľa mňa určite v Európe, nateraz to vyzerá tak, že neviem, či na Slovensku, ale netrápim sa tým… Vlastne chcem byť všade, kde sú príjemní ľudia, kde je bezpečie, mier, kde je fajn počasei a akde sa vieme uživiť, ja už som s tým ok“, hovorí Andrea. Jej deti zrejme tiež zostanú roztrúsené v zahraničí, veď najstaršia dcéra ide teraz študovať do Ameriky, kde s najväčšou pravdepodobnosťou aj zostane žiť. Andrea teda neplánuje byť klasickou starou mamou, ktorá bude každú chvíľu strážiť vnúčatá. „Ja chcem byť aktívna, robiť niečo zmysluplné, nechcem starobu, ktorá by bola pasívna… ja chcem robiť záživné a zaujímavé veci až do posledného výdychu,“ hovorí Andrea o budúcnosti Andrea, ktorá je však v tejto chvíli tak trochu neistá...

Muž Andrey Vadkerti je v base, ona bude mať dôchodok perfektný… Odkaz dcére: Nerátaj so mnou! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)