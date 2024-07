HNUS! Hygienici zverejnili DETAILY zatvorenia Tesca: Uhynuté hlodavce, trus a ohryzené potraviny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Včera sme vás informovali, že Tesco v Dunajskej Strede v pondelok museli zatvoriť. Kým samotný reťazec hovoril o technických príčinách bez uvedenia podrobností, ŠVPS SR uviedla, že prevádzku zatvorili z dôvodu hygieny.

Pri bežnej kotrole tam odhalili uhynuté hlodavce, exkrementy a zničené potraviny

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda vykonali v pondelok (22. 7.) v prevádzkarni Hypermarket Tesco Dunajská Streda bežnú úradnú kontrolu potravín, ktorá sa zamerala na hygienu prevádzkarne, zariadení, hygieny skladovania a predaja, osobnej hygieny, zdravotnej bezpečnosti a označovania potravín, vysledovatelnosti a na dokumentačnú kontrolu, ktoré vyplývajú zo zákona.

"V čase výkonu úradnej kontroly potravín boli inšpektormi zistené nedostatky v rámci hygieny prevádzkarne, a to výskyt uhynutých hlodavcov v skladových priestoroch prevádzkarne, výskyt exkrementov – trusu hlodavcov v skladových a predajných priestoroch prevádzkarne a výskyt nevyhovujúcich výrobkov v skladových priestoroch prevádzkarne, ktorých obaly boli poškodené v dôsledku nahryznutia hlodavcami a ich obsah bol taktiež viditeľne znehodnotený hlodavcami," konkretizujú potravinári.

V obchode museli vykonať deratizáciu i dezinfekciu

Na základe týchto zistení inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda uložili v zmysle platnej legislatívy kontrolovanému subjektu opatrenia na mieste a uzatvorili prevádzkareň do vykonania dôkladnej deratizácie, dezinfekcie, kompletnej sanitácie prevádzkarne a kontroly celistvosti potravinových výrobkov, umiestňovaných na trh prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

V utorok (23. 7.) bola inšpektormi vykonaná dodatočná úradná kontrola zameraná na overenie splnenia opatrení uložených na mieste pri úradnej kontrole potravín z predchádzajúceho dňa, kedy bolo zistené, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku splnil opatrenia v plnom rozsahu. Vzhľadom na vyhovujúci hygienický stav prevádzkarne bola prevádzkareň v dopoludňajších hodinách 23. júla opäť otvorená," uzatvára ŠVPS SR.

Vyjadrenie ministra aj ústredného riaditeľa ŠVPS SR

Počas stredajšej tlačovej konferencie sa k zatvoreniu prevádzky vyjadril aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), ktorý videl fotodokumentáciu toho, čo tam bolo zistené. "Od myší bolo prehryznuté pečivo, ktoré bolo balené, trusy. To je vec, ktorú si musia (kontrolóri) na tej prevádzke všimnúť. Nemôže to daný kontrolór nechať len tak, že to prehliadne. Preto musel aktívne konať a v zásade za 24 hodín muselo prísť k vyčisteniu a deratizácii kompletne celej prevádzky tak, aby mohla byť opäť otvorená," vysvetlil Takáč s tým, že to predstavuje pre neho "strop toho, ako prevádzka nemôže vyzerať".

Ako priblížil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý, inšpektori prišli na neohlásenú kontrolu. "Trus myší sa nachádzal na samotnej predajnej ploche, v regáloch. Neviem, či niekto z nás by chcel konzumovať produkt, ktorý je ohryzený od myší a poznačený ich trusom," uviedol Chudý s tým, že trus sa nachádzal aj v skladovom priestore, v staničkách na hlodavce, pričom aj vedľa nich sa nachádzali mŕtve myši. "Tu jednoducho musíte konať," dodal.

