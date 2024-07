Známa Češka POHORŠILA verejnosť: Chceš mať niekoho na svedomí?

Hana a Jakub (Zdroj: Tv Markíza)

Hana Dedková sa zviditeľnila účasťou v šou Love Island. Tam si do oka padli so Slovákom Jakubom Vitekom, s ktorým sú spolu dodnes. Najnovšie natočila vtipné video mierené na ich vzťah. Nuž, nečakala však, že namiesto smiechu, ju jej fanúšikovia zvozia pod čiernu zem. „Predstieram, že som priateľov mobil, aby bol na mňe takisto závislý,“ znelo vo videu, na ktorom zapojila nabíjačku od mobilu najprv do elektriky a potom si ten druhý koniec dala do úst.

Jej priaznivcom to prišlo veľmi nezodpovedné. „Uffff je toto dobrý príklad aj pre mladších sledovateľov? Neviem odkedy je bezpečné dávať do úst čokolvek zapojené do elektriny. Niektorí zároveň majú doma staršiu elektriku, ktorá zvyšuje riziko úrazu a po svojich IG idoloch opakujú všetko,“ rozčúlila sa istá žena pod príspevkom. „To je fakt hlúpe video. Môžu to tu vidieť deti. Naposledy zdieľala blogerka Nelie, že jej syn to dal do pusy, skončili obaja v nemocnici... Chceš mať niekoho na svedomí?“ pýtal sa zase ďalší fanúšik.

„Nehovorím, keby som si dávala ten kábel niekam do krku alebo tak, ale sotva ho držím v ústach. Na internete sú oveľa horšie videá. A ja dúfam, že ľudia svoje deti učia, že káble sa "nežužlajú", rovnako tak dúfam, že sociálne siete majú deti, ktorí mali aspoň 13 rokov a už trochu rozum majú. Nehľadajme vo všetkom hneď to najhoršie,“ reagovala kráska na ostrú kritiku.

(Zdroj: Instagram H.D.)