Expert odhalil pravú tvár Putina: Je chúlostivý a plachý! Toto bol jeho najväčší strach

BERLÍN - Vladimir Putin vraj nie je agresívnym vládcom, ako ho vníma celý svet. To hovorí novinár John Sweeney. Expert na Kremeľ v rozhovore vysvetľuje, aký v skutočnosti je a čoho sa „patologicky bojí“.

Na verejnosti sa Vladimír Putin vykresľuje ako silný vládca. Zdá sa, že ho nikto nedokáže vystrašiť. Zjavne sa chorobne bál jedného muža: Alexeja Navaľného, ​​ktorý v roku 2024 zomrel v ruskom zajateckom tábore. V rozhovore pre „t-online“ to povedal investigatívny novinár a expert na Kremeľ John Sweeney.

Šéf Kremľa sa „chorobne bál“ Navaľného

„Putin sa ho takmer chorobne bál,“ hovorí Sweeney. Dlho sa neodvážil vysloviť ani meno Navaľného. Putin, ktorý pôsobí ako ľadový vládca, je v skutočnosti úplne iný, hovorí novinár: "Poznáme a bojíme sa Putina ako hyperagresívneho vládcu, ale má úplne inú stránku. Putin je plachý, prehnane opatrný a, áno, vyslovene chúlostivý, vyjadrujú by sa vjeho kruhoch. "Predpokladám, že Putin má syndróm podvodníka (Impostor syndróm alebo syndróm podvodníka je pomerne mladý psychologický fenomén. Vyskytuje sa u ľudí, ktorí svoje kariérne úspechy podceňujú a sú presvedčení, že si ich nezaslúžia, aj keď všetko hovorí o opaku, pozn.red.)." To je to, čo novinár tuší. "Putin sa pravdepodobne každú chvíľu prebúdza zo spánku - a v týchto chvíľach si myslí, že si nezaslúži všetko, čo doteraz dosiahol. Potom sa Putin stáva ešte agresívnejším, aby dokázal svoju hodnotu."

Ruský prezident rád ponižuje iných ľudí

Pre Sweeneyho je Putinov strach z kremeľského kritika čiastočným vysvetlením útoku jedom na Navaľného v roku 2020 a jeho smrti v zajateckom tábore. Kritik Kremľa bol „skutočný slobodný duch, vysoký, dobre vyzerajúci a charizmatický“ so „šibalským zmyslom pre humor, ktorý bol takmer nezničiteľný“. Putinovi však tieto charakterové črty chýbajú. "Putinov humor je surovej povahy; rád ponižuje iných ľudí." Sám Navaľnyj by sa ruského prezidenta nebál. Putin bol na druhej strane v porovnaní s ním „oveľa neurotickejší“.

PPutin mal zrejme toľko obáv z Navaľného preto, že jeho cieľom bolo povedať pravdu. Preto sa napriek útoku jedom a možným trestom postavil proti Putinovi. Pretože Navaľnyj to všetko robil, aby „zvrhol tyrana“. Preto spolupracoval aj s extrémnou pravicou. Jeho rozhodnutia boli často nešťastné, ale urobil všetky, aby dosiahol svoj plán.

John Sweeney je považovaný za experta na Putina

John Sweeney vo svojej novej knihe „Prípad Navaľnyj – vražda v Gulagu“ (2024) odpovedá viac o Navaľného motivácii, o tom, akú úlohu zohral Putin a ďalšie otázky. Novinár a autor je považovaný za experta na Kremeľ a machináciami sa zaoberá už roky. Informuje aj o vojne na Ukrajine. O Vladimírovi Putinovi hovorí aj vo svojom podcaste „Taking on Putin“ a vo svojej knihe „The Killer in the Kremlin“ (2020).