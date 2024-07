Viac ako 27-tisíc mesačne? Žiaden problém! TAKTO sa zarába v štátnych inštitúciách: Pozrite si ZOZNAM

Ilustračné foto

„Nezávislosť inštitúcií sa v našom hodnotení odvíja od 58 indikátorov rozdelených do piatich oblastí od spôsobu obsadzovania a odvolávania vedúcich zamestnancov, cez legislatívnu suverenitu inštitúcií až po platy a transparentnosť výberu na pozíciu jej šéfa,“ vysvetlila mimovládka.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Facebook/Transparency International Slovensko)

Do hodnotenia zaradili údaje o výške platov v jednotlivých inštitúciách preto, že predpokladajú, že primerane odmeňovaní manažéri sú nielen motivovanejší k profesionálnemu výkonu, ale aj odolnejší voči korupčným tlakom. „Kam až môžu podhodnotené platy vysokých štátnych úradníkov a manažérov zájsť, dobre ukazujú známe prípady bývalých funkcionárov Finančnej správy Františka Imreczeho a Ľudovíta Makóa. Obaja priznali, že im vo funkciách počas tretej vlády Roberta Fica z ich pohľadu nízke platy ´dorovnávali´ oligarchovia, ktorí si tak poisťovali svoje záujmy,“ pripomenuli.

Najvyšší priemerný mesačný plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca vrátane odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení za rok 2022 majú v NBS a dosahuje takmer 27 500 eur. Nasleduje s výrazným rozdielom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť so sumou 13 305 eur mesačne a Slovenská informačná služba, kde je to necelých 11 000 eur. Na opačnej strany tabuľky skončila vôbec najhoršie Rada pre mediálne služby so sumou 1362 eur. V Národnom bezpečnostnom úrade je to málo cez 3 500 eur a v Úrade pre správu zaisteného majetku je to necelých 4 000 eur.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: nezavisleinstitucie.sk)

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: nezavisleinstitucie.sk)

Najviac nezávislou je Rada pre rozpo č tovú zodpovednos ť

A ako teda vyzerá kompletný rebríček nezávislosti inštitúcií, ktorý okrem platov berie do úvahy aj ďalšie kritériá? Formálne najnezávislejšou slovenskou verejnou inštitúciou je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Medzi tie najnezávislejšie inštitúcie na Slovensku patrila až donedávna patrila aj verejnoprávna RTVS. Naopak, v područí politikov sa najľahšie ocitne policajná inšpekcia.

Poukázali tiež na to, že rebríček odráža formálnu stránku nezávislosti inštitúcií, nie nezávislosť konkrétnych rozhodnutí a výkon ich vedenia. „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom hodnotení reflektujúcom situáciu ku koncu roka 2023 dosiahla skóre 89 %, najmenej odolne z porovnania vychádza trojica Slovenská informačná služba (40 %), Finančné riaditeľstvo (30 %) a Úrad inšpekčnej služby (29 %),“ tvrdia.

Kompletný rebríček si môžete pozrieť TU.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: nezavisleinstitucie.s)