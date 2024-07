Hirman naložil vláde aj Progresívnemu Slovensku: Bývalý minister označil situáciu s ropou za zbytočnú hystériu!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zastavenie dodávok ropy od ruského dodávateľa Lukoil potvrdilo minulý týždeň Ministerstvo hospodárstva SR. Ropu od dodávateľa odoberala i bratislavská rafinéria Slovnaft, patriaca maďarskej skupine MOL.

Podľa Hirmana nám však žiadna katastrofa nehrozí. Ropa z Ruska cez Družbu a Ukrajinu do Slovnaftu totiž stále tečie, rovnako ako aj z tankerov cez ropovod Adria z Chorvátska. Netečie len ropa od Lukoilu. „Ceny na pumpách sa aktuálne aj preto znižujú. Kauza Lukoil čoraz viac vyzerá na nevyberavý konkurenčný boj, do ktorého sa zaplietajú vlády Ukrajiny, Maďarska a Slovenska, bez ohľadu na záujmy svojich občanov,“ uviedol bývalý minister hospodárstva.

Ceny pohonných hmôt na našich pumpách začali klesať

Rozhodnutie ukrajinskej vlády aplikovať účelovo sankcie a zastaviť dodávky ropy len od ruskej spoločnosti Lukoil smerom na Slovensko a Maďarsko považuje Hirman za nezrozumiteľné a pochybné, lebo sa týka len jedného dodávateľa. „Ostatné ruské ropné koncerny tranzitujú svoju ropu do rafinérií MOLu a PKN Orlen v Česku naďalej bez akýchkoľvek problémov. Je naozaj zvláštne, že voči nim vláda v Kyjeve žiadne sankčné opatrenia neuplatňuje. Dokonca tieto iné ruské koncerny začali svoje dodávky cez Družbu (na úkor Lukoilu) navyšovať!,“ myslí si Hirman.

„Na druhej strane tu máme už doslova hysterické výkriky vládnych predstaviteľov z Pešti a Bratislavy o tom, že ukrajinské rozhodnutie ohrozuje energetickú bezpečnosť ich krajín a prevádzku rafinérií. Lenže v skutočnosti vidíme, že ceny pohonných hmôt na našich pumpách nám začali v týchto dňoch klesať,“ uviedol.

„Podiel dodávok od Lukoilu, na celkových dodávkach pre Slovnaft, je zhruba štvrtinový. Jedna štvrtina je dosť, ale v žiadnom prípade to nie je 40% a už vôbec to nie katastrofa. A Adria je technicky a kapacitne plne funkčná a schopná pokryť potreby Slovnaftu (MOLu). Čo ostatne potvrdili opakovane predstavitelia rafinérie, ako aj MOLu. Takže opačné tvrdenia vládnych predstaviteľov Maďarska a Slovenska sú v rozpore s nimi,“ dodal Hirman, podľa ktorého ide len o účelové a nekompetentné bláboly podobne, ako tie o ohrození energetickej bezpečnosti.

Predstavitelia z PS sú podľa Hirmana dosť mimo

Podľa podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka, v celej kauze zlyhal štátny Transpetrol, ktorý prepravuje ropu na území Slovenska. Zásobníky ropy totiž podľa slovenského europoslanca nominovaného Progresívnym Slovenskom máme na východnom Slovensku a nedokážeme ich plniť z ropovodu Adria. Vlády už od roku 2014 tak mali podľa Hojsíka riešiť, aby sme mali zásobníky aj na juhu.

Podľa Hirmana je to však inak. „Transpetrol zmodernizoval ropovod Adria v rokoch 2012 až 2015 tak, aby stačil pokrývať plne potreby rafinérií MOL. Lenže po tejto modernizácii skupina MOL nesplnila pôvodné prísľuby chorvátskemu a slovenskému operátorovi o navýšení prepravy cez Adriu, kvôli čomu sa celá nemalá investícia z ich strany do Adrie urobila. Preto Transpetrol ani nemal následne dôvod vynaložiť ďalšie desiatky miliónov eur do výstavby nových zásobníkov na juhu Slovenska,“ upozornil.

Preto Transpetrol ani nemal následne dôvod vynaložiť ďalšie desiatky miliónov eur do výstavby nových zásobníkov na juhu Slovenska. To sa podľa exministra zmenilo až po Putinovom útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a zavedení sankcií na ruskú ropu a z nej vyrobených ropných produktov. „Ja som ako minister hospodárstva, a teda vykonávateľ akcionárskych práv štátu v Transpetrole, dosť tvrdohlavo požadoval spolu s manažmentom, aby v rámci Plánu obnovy SR sme požiadali o prostriedky na výstavbu týchto zásobníkov, ktoré sa už urýchlene pripravovali. Bolo mi však vysvetlené, že v rámci „zelených“ politík a priorít v Bruseli (EK a Európskeho parlamentu, kde PS ako člen frakcie Renewe, tieto pravidlá zvlášť dlhodobo presadzujú), nie je možné na ropné zásobníky získať EÚ zdroje. Navzdory ich zásadnej strategickej dôležitosti pre energetickú bezpečnosť a pre stabilitu trhu s ropnými produktmi na Slovensku a širšom regióne,“ povedal Hirman s tým, že teraz preto musí Transpetrol výstavbu nových zásobníkov financovať z vlastných, de facto našich štátnych zdrojov.

„Takže priatelia z PS sú pri kritike Transpetrolu dosť mimo a mali by sa skôr zamyslieť nad svojimi minulými krokmi vo vzťahu aj k tejto otázke, spolu s ostatnými "zelenými" politikmi v EÚ,“ dodal Hirman na záver svojho statusu.