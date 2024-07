(Zdroj: profimedia.sk)

StarDance sa síce začne vysielať v jeseni, tanečné páry však začínajú trénovať už teraz. A medzi nimi aj Lucie Vondráčková (44), ktorá má síce tanec v krvi, ale súťažná tanečná šou je niečo iné. Náročnejšie, než Lucie čakala. Preto len čo sa vrátila z dovolenky v Grécku, kde bola so synmi a svojím partnerom Zdeňkom Polívkom (26), českým profesionálnym MMA zápasníkom, začala so svojím tanečným partnerom okamžite usilovne trénovať. „Prvý deň a som KO“, vzdychala unavená speváčka netušiac, že tréning môže byť doslova peklom.

O pár dní na to pridala na sociálnu sieť ďalšie video, ktoré komentuje slovami: „Nevedela som, že ma to raz stretne. Len sa to nevolá Dirty Dancing, ale StarDance“, naráža na hlavnú hrdinku kultového tanečného filmu. Lucie rovnako ako Bejby trénovala tanečné kroky na schodoch a keď sa jej nedarí, zúri rovnako ako ona.

Lucie Vondráčková na konci so silami: Som KO! To najťažšie však ešte len príde (Zdroj: Facebook/Lucie Vondráčková)

Herečka Jennifer Grey (64), ktorá hrala v romanticko-hudobnom filme Hriešny tanec z roku 1987, sa v roku 2010 zúčastnila americkej tanečnej súťaže Dancing with the Stars a s tanečníkom Derekom Houghem (39) ju vyhrala. V súťaži tancovala aj na slávnu pieseň z Hriešneho tanca, kde bol jej filmovým partnerom Patrick Swayze (†57), ktorý podľahol rakovine pankreasu.