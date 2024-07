Markizácky moderátor po ROZVODE: Potvrdil vzťah... Opäť zbalil Češku!

Krištof Králik potvrdil vzťah (Zdroj: Instagram KK)

BAMBUDDHA - A je to oficiálne. Markizácky moderátor je po rozvode opäť šťastne zadaný. Zábery hovoria za všetko!

Krištof Králik, moderátor šou Ruža pre nevestu, bol dva roky ženatý s krásnou Češkou Petrou Mácovou. Ich vzťah vyzeral idylicky a ako z rozprávky. No nikto nevidí za zatvorené dvere domácnosti. Krach ich vzťahu vyšiel najavo tento rok v januári, no už dlhšie nepridávali spoločné zábery na sociálnu sieť Instagram. V júni bol už oficiálne rozvedený, čo jeho bývalá aj oslávila. Dôvod, prečo im manželstvo nevyšlo, však neprezradili.

Aktuálne sympaťák dovolenkoval v Španielsku, kde mu spoločnosť robila záhadná kráska. Informovali sme vás o tom aj na Topkách. Vtedy sa jeho fanúšikovia iba domnievali, že ide o jeho novú partnerku. Moderátor to teraz potvrdil romantickými zábermi. Identitu svojej vyvolenej však rafinovane skrýval. No nám sa podarilo zistiť, že zbalil opäť Češku. A nielen takú neznámu. Má ísť o Veroniku, ktorá sa tiež venuje moderovaniu. Na Instagrame má skoro 35 tisíc fanúšikov. Jej FOTO nájdete v galérii. Je to poriadna kočka.

(Zdroj: Instagram KK)