VOĽBY 2020 Matovič mlčí o tom, kto by bol premiérom, ak OĽaNO vyhrá voľby: Truban ho nazval diktátorom

BRATISLAVA - Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič nechce povedať, kto by mohol byť premiérom v prípade víťazstva hnutia vo voľbách. Možnosti nominovať predsedu vlády by sa hnutie v prospech inej strany nevzdalo. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo naznačil, že majú viacero schopných ľudí, konkrétne mená však nepovedal. Líder koalície PS-Spolu Michal Truban si myslí, že voliči majú právo poznať ľudí v strane a ich prípadné pozície. Podotkol, že Matovič je dobrý marketér.

Povolebnú spoluprácu s ním napriek nezhodám nevylučuje. "Premiérom je človek, ktorého nominuje víťazná strana, takže to beriem tak, že ak by takto voľby dopadli, naše hnutie by nominovalo človeka, ktorý by bol premiérom alebo premiérkou," vysvetlil Matovič.

Poznamenal, že samotných členov OĽaNO prekvapil dramatický nárast podpory v prieskumoch, a preto doteraz otázku premiérskeho kresla neriešili, preto nechce byť neférový a menovať. Truban pripustil, že zo strany PS-Spolu mohla byť chyba, keď už dávnejšie hovorili o premiérskej pozícii.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vysvetlil, že po prvých úspechoch v prieskumoch očakávali takéto otázky od médií, preto to tak komunikovali. Dodal, že by to zrejme urobil opäť. Ľudia podľa neho majú právo vedieť, kto by akú funkciu zastával.

Hlasovanie o prioritách je možnosť pre občanov

Lídri diskutovali aj o hlasovaní o prioritách budúcej vlády, ktoré OĽaNO spustilo v sobotu (8. 2.). Podľa Matoviča dáva občanom možnosť zapojiť sa do riadenia štátu.

Truban zdôraznil, že anketa je marketingový ťah zameraný na zbieranie osobných údajov pre marketingové účely. Kritizoval populistické otázky a kladenie si podmienok pre budúcu spoluprácu. Považuje za nezodpovedné strašiť ľudí predčasnými voľbami.

"Ešte ani vláda nie je, ale už rozprávaš o predčasných voľbách," povedal Truban."Neviem, ako môžem povaliť niečo, čo ešte nevzniklo," reagoval Matovič a poznamenal, že postoj opozície je starým spôsobom robenia politiky, keď ľudia nedostanú možnosť zapojiť sa do spravovania štátu.

Michal Truban Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Truban podľa vlastných slov s polovicou otázok v ankete problém nemá. Zavedenie elektronických volieb napríklad však nepovažuje za prioritu Slovenska, kritizoval aj navrhované úľavy pre ľudí, ktorí budú chodiť voliť. Myslí si, že ľudia by mali chodiť voliť slobodne, nie pre výhody.

Lex Haščák je podľa Matoviča "somarina"

„Lex Haščák je somarina,” povedal Matovič pri komentovaní programu koalície Progresívneho Slovenska a Spolu. No dodáva, že inak majú opozičné strany veľkú zhodu na programoch. Sám Matovič bude trvať na presadení spomínaných jedenástich bodov, o ktorých sa práve hlasuje na internete a ktoré určil ako podmienku svojho vstupu do koalície.

To sa nepáči Trubanovi. „Starí bardi, ktorí sa nepoučili. To mi pripadá zvláštne. Kočner by na svojej jachte zorganizoval párty, ak by bol na slobode,” komentoval Matovičov nápad Truban.

Matoviča označil ako diktátora

Politici majú rozdielne názory vo viacerých témach. Protesty voči kotlebovcom Matovič kritizuje, myslí si, že si voliči Kotlebu nezaslúžia, aby na nich niekto kričal, že sú fašisti. Truban ale argumentuje, že je to ich povinnosť prísť na námestia a PS/Spolu v tom bude pokračovať.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Truban tiež kritizoval pomery v OĽaNO. „Ty vo vlastnej strane nemáš demokraciu. Máš tajný snem a ľudia, ktorí odtiaľ odchádzajú hovoria, že to tam riadiš ako diktátor,” povedal Truban. Matovič mu to vytkol a obvinil ho, že používa zbrane starých skorumpovaných politikov a klame. „Bez toho aby si vedel, používaš tieto bludy, lebo máš strach z osem percent v prieskumoch,” dodal líder obyčajných ľudí.

Politici sa ale zhodli na tom, že chcú spolu spolupracovať po voľbách. Predseda progresívcov si myslí, že ich spolupráca by vydržala celé štyri roky a v prípade skladania koalície by nedal prednosť Dobrej voľbe Tomáša Druckera a Mostu-Híd Bélu Bugára pred OĽaNO. V prípade vládnych nominácií počíta aj so svojou volebnou líderkou Máriou Šofranko.