Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu

AFRIKA - Africký kontinent sa pomaly, ale neodvratne rozdeľuje na dva veľké celky. Podľa novej štúdie vedcov z Keele University proces oddeľovania začal už pred desiatkami miliónov rokov a pokračuje dodnes. Magnetické dáta odhaľujú, že sa kôra od severovýchodu kontinentu trhá ako zips, čo môže v budúcnosti viesť k vzniku nového oceánu medzi západnou a východnou Afrikou.

Afrika sa doslova rozpadá na dve časti – a podľa novej štúdie sa celý proces začal už pred desiatkami miliónov rokov. Vedci z Keele University analyzovali magnetické dáta a našli dôkazy, že medzi Afrikou a Arábiou prebieha geologické oddeľovanie. Oba regióny kedysi tvorili jeden celok, ako dva diely skladačky. Postupné pohyby zemskej kôry ich však začali trhať od seba. Rozdelenie postupuje od severovýchodu smerom na juh ako zips, ktorý sa otvára, a sprevádza ho intenzívna vulkanická aj seizmická aktivita.

Za pár miliónov rokov sa Afrika rozdelí!
Dva samostatné veľké celky

Podľa vedcov bude Afrika o päť až desať miliónov rokov tvoriť dva samostatné veľké celky.
Západná časť zostane väčšia a zahrnie väčšinu dnešných afrických štátov – napríklad Egypt, Alžírsko, Nigériu, Ghanu či Namíbiu. Východná, menšia časť, bude zahŕňať Somálsko, Keňu, Tanzániu, Mozambik a veľkú časť Etiópie.

„Tieto zistenia ukazujú, ako sa naša planéta neustále mení a hýbe priamo pod našimi nohami,“ uviedol geológ z Keele University, profesor Peter Styles. Ako pripomína, dnešná mapa kontinentov vyzerala v geologickej minulosti úplne inak. Obrovské tektonické platne sa v priebehu miliónov rokov rozpadali, presúvali a vytvárali nové oceány – proces, ktorý nazývame tvorba oceánskeho dna.

Jedno z najzaujímavejších miest na Zemi

Kľúčovým prvkom tohto procesu je Východoafrický rift, gigantická trhlina v zemskej kôre, ktorá sa tiahne približne 4 000 kilometrov od Jordánska až po Mozambik. Ak sa Afrika v budúcnosti skutočne rozdelí, nový oceán by sa mal vytvoriť práve pozdĺž tejto línie – cez oblasti, kde dnes ležia rozsiahle africké jazerá, napríklad Malawi či Turkana.

Vedci sa v aktuálnom výskume zamerali najmä na oblasť Afar, kde sa stretáva Červené more, Adenský záliv a Východoafrický rift. Ide o tzv. trojitý zlom, jedno z najzaujímavejších miest na Zemi z hľadiska štúdia vzniku kontinentálneho rozpadu.

Proces oddeľovania začal už pred desiatkami miliónov rokov

Tím analyzoval historické magnetické merania z rokov 1968 a 1969. Vďaka moderným technológiám sa im podarilo zo starých dát vyťažiť nové poznatky o magnetickej štruktúre zemskej kôry. Zistili, že medzi Afrikou a Arábiou sa nachádzajú „pásiky“ starého oceánskeho dna, ktoré vznikli pri dávnom šírení oceánskeho dna. To naznačuje, že proces oddeľovania začal už pred desiatkami miliónov rokov.

Magnetické stopy po historických zmenách magnetických pólov Zeme fungujú ako akési „čítačky času“ – podobne ako letokruhy stromov. Práve tieto údaje ukázali, že sa kôra v oblasti Afaru pomaly, no neustále rozťahuje a stenčuje, až kým sa úplne nepretrhne. Výsledkom bude vznik nového oceánu.

Definitívne rozdelenie Afriky potrvá ešte milióny rokov

Rýchlosť pohybu je však taká malá – približne 5 až 16 milimetrov ročne – že ľudia žijúci v regióne si nič nevšimnú. Geochemická odborníčka Dr. Emma Wattsová pripomína, že definitívne rozdelenie Afriky potrvá ešte milióny rokov. Štúdia, publikovaná v Journal of African Earth Sciences, prináša podľa autorov „nový a fascinujúci pohľad“ na jeden z najzložitejších geologických regiónov sveta. Vedci dúfajú, že ich analýza prispeje k lepšiemu pochopeniu toho, ako vznikajú kontinenty a oceány.

