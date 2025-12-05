ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili

BRATISLAVA - Tragický nález v hlavnom meste. V bratislavskej Petržalke našli dnes ráno mŕtveho muža bez známok života. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje.
Oznámenie o náleze tela mužského pohlavia bez známok života prijali policajti počas dnešného rána krátko pred 07.30 h na linke 158. Telo sa malo nachádzať na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke.
"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili, pričom podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž," informuje bratislavská krajská polícia s tým, že presné príčiny ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú.