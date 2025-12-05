Slávne dievčatko z reklamy na Kofolu: Intímne priznanie... Už nebudem skrývať, kto som!

PRAHA - Neuveriteľných 22 rokov sa každé Vianoce objavuje na televíznych obrazovkách v kultovej vianočnej reklame, ktorú pozná celé Česko aj Slovensko. A práve v tomto predvianočnom období prišla Sandra Flemrová (25) s veľkým odhalením – páčia sa jej ženy!
Sandra Flemrová sa stala ikonou našich Vianoc, podobne ako rozprávky Mrázik či Tri oriešky pre Popolušku. Jej legendárna hláška „Ja nemusím, ja už ho vidím!“ sa už stala kultovou. Po rokoch mlčania ale teraz urobila odvážny krok. „Cítim, že je správny čas byť úprimná, a hlavne sama k sebe. Chcem prestať utekať pred svojím vlastným osobným diviakom,“ hovorí Sandra vo videu s odkazom na reklamu, ktorá jej zmenila život. A priznanie je jasné: „Už dlhšie vo svojom živote cítim náklonnosť k ženám. Dlho som to v sebe potláčala, nechcela som si to priznať a čiastočne som to prehliadala.“
„Chcem žiť v pravde, slobodne a jednoducho tak, ako to cítim,“ dodáva Sandra a verí, že svojím odhalením pomôže aj ďalším ľuďom, ktorí prežívajú podobný vnútorný boj. Možno by mnohí očakávali, že jej každý rok z vysielania reklamy plynie slušný príjem. Opak je však pravdou – Sandra priznala, že išlo o jednorazovú odmenu 24-tisíc korún. V roku 2022 sa ku Kofole vrátila a stala sa tvárou kampane na vratné sklenené fľaše. Dnes sa herectvu profesionálne nevenuje a pracuje ako zdravotná sestra v zubnej ambulancii.
Hoci ju s Vianocami spája ikonická reklama, Sandra priznáva, že toto obdobie nemiluje. „Som veľmi otvorený človek, ale na Vianoce sa dosť uzatváram do seba. Obdobie Vianoc sa ma mediálne veľmi úzko dotýka. Všeobecne je to pre mňa obdobie tlaku a chaosu, či už v práci, alebo medzi mojimi najbližšími,“ dodáva. Práve preto si vybrala tento čas, aby svetu odhalila svoje intímne tajomstvo – a konečne bola sama sebou.
