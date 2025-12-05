Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

SMÚTOK vo filmovom svete: Zomrela legenda slávnej série Mortal Kombat!

SANTA BARBARA - Z Hollywoodu prišla smutná správa. Vo veku 75 rokov zomrel herec Cary- Hiroyuki Tagawa, ikonický predstaviteľ zlého čarodejníka Shang Tsunga zo slávnej série Mortal Kombat. Úmrtie potvrdila jeho rodina.

Ako informuje portál TMZ, Tagawa naposledy vydýchol vo štvrtok v Santa Barbare v Kalifornii. Podľa vyjadrenia rodiny podľahol komplikáciám po mozgovej príhode. V posledných momentoch bol obklopený svojimi najbližšími. 

Herec sa do sŕdc fanúšikov zapísal nezabudnuteľnou charizmou a výkonom, kotrý z jeho postavil urobil kultovú ikonu filmového i herného sveta. Okrem Mortal Kombat  si zahral aj v oceňovanom filme Posledný cisár, v kasovke Pearl Harbor, v mysterióznej dráme Sneh padajúci na cédre, či v seriálovom hite Muž z vysokého zámku. 

Tagawa sa narodil v Japonsku, no už ako päťročný sa presťahoval do Severnej Karolíny. Ako sám spomínal v rozhovore z roku 2010, vyrastať ako Japonec na americkom juhu v 50. rokoch bolo "veľmi ťažké". Herec bol tiež skúseným bojovníkom - venoval sa tradičnému japonskému kendo. 

Počas svojej kariéry nazbieral takmer 150 filmových a televíznych projektov. Objavil sa aj vo filmoch Veľké problémy v Malej Číne, Tekken, Planéta opíc, Elektra, 47 Roninov či Povolenie zabíjať. Svet prišiel o výrazný talent a jedného z najvýrajnejších ázijských hercov v Hollywoode. 

