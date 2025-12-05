Vznikajúca česká vláda chce, aby sa o dôvere k nej hlasovalo 13. januára

PRAHA - Hnutia ANO a SPD a strana Motoristi sebe by chceli, aby sa hlasovanie o vyslovení dôvery novej českej vláde v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR uskutočnilo 13. januára. Po piatkovom rokovaní lídrov vznikajúceho vládneho kabinetu v sídle hnutia ANO na pražskom Chodove to povedal predseda Poslaneckej snemovne a šéf hnutia SPD Tomio Okamura, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Radi by sme to hlasovanie o dôvere urobili 13. januára. Predpokladáme, že to bude dlhšie, väčšinou to býva do druhého dňa. Takže ja sa teraz vraciam do Poslaneckej snemovne a budem informovať aparát, aby už týmto smerom pripravoval kroky, aby sme sa mohli pripraviť,“ povedal Okamura.
Celá vláda by mohla byť vymenovaná 15. alebo 16. decembra
Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček dodal, že celá vláda by mohla byť vymenovaná 15. alebo 16. decembra. Zatiaľ to však podľa jeho slov nie je isté, lebo prezident im to ešte neoznámil oficiálne. Strany sa tiež dohodli na tom, že ihneď po vymenovaní vlády sa kabinet zíde na prvej organizačnej schôdzi a následne na druhý deň sa uskutoční prvé riadne rokovanie vlády.
Na ňom chcú podľa slov Okamuru odmietnuť migračný pakt EÚ a tiež implementáciu emisných povoleniek ETS2. „Na svojej návšteve Slovenska som tento týždeň zaistil aj podporné stanovisko SR, to znamená spoločný postup voči Bruselu,“ podotkol šéf snemovne.