Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina

MOSKVA - Ramzan Kadyrov tvrdí, že čečenské jednotky sú pripravené vyraziť do vojny s Európou „okamžite po poveli“ Vladimira Putina. Varovania pritom zaznievajú aj z Moskvy: Dmitrij Medvedev naznačil, že zabavenie ruských aktív v EÚ môže byť dôvodom na vojenský konflikt.
„Neváhame ani sekundu,“ odkázal Kadyrov
Čečenský vodca Ramzan Kadyrov na sociálnych sieťach zverejnil posolstvo, ktoré poľský web Polsat News označil za otvorenú hrozbu Európe. Vo videu tvrdí, že jeho bojovníci sú pripravení okamžite konať: „Určite nebudeme váhať, Vladimire Vladimiroviči, čakáme na rozkaz! Všetko sa to skončí veľmi rýchlo — a rozhodne v neprospech tých, ktorí sa rozhodli rozpútať vojnu s Ruskom.“
Adresátom je samotný ruský prezident Vladimir Putin, ktorého Kadyrov tradične nazýva formálnym aj osobným patrónom.
Putin: Ak Európa začne vojnu, sme pripravení hneď teraz
Ruský prezident v posledných dňoch striedal zmierlivé signály s hrozbami.
Tento týždeň vyhlásil: „Ak Európa začne vojnu, sme pripravení hneď teraz.“
Len o týždeň skôr však tvrdil, že Moskva žiadnu inváziu na kontinent neplánuje. Európske tajné služby tieto protirečivé vyjadrenia považujú za súčasť informačnej kampane, ktorá má zastrašiť západné vlády.
Medvedev: Zabavenie ruských aktív môže byť dôvodom na vojnu
Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev podľa agentúry TASS upozornil, že ak EÚ skutočne pristúpi k zhabaniu zmrazených ruských peňazí, môže to byť dôvod na vojnu.
Jeho slová boli mimoriadne priame: „Ak sa zúrivá Európska únia skutočne pokúsi ukradnúť ruské aktíva blokované v Belgicku, takéto konanie môže byť podľa medzinárodného práva považované za osobitný druh casus belli so všetkými dôsledkami pre Brusel a jednotlivé krajiny EÚ.“
Výrok zarezonoval aj preto, že EÚ práve rokuje o mechanizme, ako z výnosov zmrazených aktív financovať podporu Ukrajiny.
Európa už teraz čelí sabotáži a dronovým útokom
Hoci Kremeľ hovorí o „možnej budúcej vojne“, mnohé európske štáty tvrdia, že hybridné operácie už prebiehajú.
Medzi najznámejšie incidenty patria:
- sabotážne zásahy do železničnej dopravy v Poľsku,
- sériové narušenia letísk dronmi,
- sledovanie vojenských objektov bezpilotnými strojmi.
Vyšetrovatelia týchto udalostí často pracujú s hypotézou, že ide o operácie koordinované ruskými tajnými službami, ktoré testujú odolnosť európskej infraštruktúry.