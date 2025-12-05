Čo sa s ňou deje?! STRACH o sestru Michaela Jacksona... Vyzerá ako chodiaca KOSTRA!

LOS ANGELES - La Toya Jackson vzbudila medzi fanúšikmi rozruch po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnila novú fotografiu, na ktorej pôsobí nezvykle vychudnuto. Jej vzhľad vyvolal otázky. Čo sa s ňou deje?!
La Toya Jackson, sestra zosnulého svetového hudobníka Michaela Jacksona, nedávno zverejnila na sociálnych sieťach nové selfie. Fotografie okamžite vyvolala medzi fanúšikmi diskusiu a obavy. Mnohí si všimli, že La Toya pôsobí veľmi chudunko a nezdravo. Doslova totiž vyzerá ako chodiaca kostra. Komentáre pod príspevkom zaplavili prosby o to, aby na seba dávala pozor, a fanúšikovia jej posielajú podporu aj povzbudivé správy.
„Vždy bola drobná, ale začínam sa o ňu báť. Dúfam, že je v poriadku," napísal istý fanúšik. „Znepokojuje ma, ako drobno vyzeráš! Prosím, zostaň zdravá," pridal sa ďalší. Speváčka v minulosti naznačila, že má zdravotné problémy, no konkrétne podrobnosti si nechala pre seba. Zostáva len dúfať, že nejde o nič vážne a La Toya sa čoskoro opäť ukáže v dobrej kondícii.