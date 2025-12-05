TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov

LONDÝN - Zimné vajce (Imperial Winter Egg) od legendárneho klenotníka Fabergého sa v utorok na aukcii v Londýne vydražilo za rekordných 22,9 miliónov libier (26,03 milióna eur). Informovala o tom aukčná spoločnosť Christie's. Informovala o tom agentúra AFP.
Vajce „sa práve predalo za 22.895.000 libier, čím prekonalo predchádzajúci svetový aukčný rekord za Fabergého dielo“, uviedla aukčná sieň vo vyhlásení. Zimné vajce s prehľadom prekonalo predošlú rekordnú sumu 8,9 milióna libier, za ktorú Christie's vydražila Rothschildovo vajce v roku 2007.
Fabergého vajcia sú klenoty v tvare veľkonočného vajca, ktoré v Petrohrade vo svojej dielni v rokoch 1885 až 1917 vytvoril ruský zlatník a klenotník francúzsko-nemecko-dánskeho pôvodu Carl Fabergé, potomok hugenotských utečencov. Sú synonymom remeselnej zručnosti, ale aj krásy a bohatstva ruského cárskeho dvora a predrevolučného Ruska.
Zachovalo sa ich 43
Odhaduje sa, že vo Fabergého dielni bolo vyrobených asi 70 vajec-klenotov, 52 z nich na objednávku cárskej rodiny. Ďalšie boli určené pre Fabergého stálych alebo prominentných zákazníkov. Dodnes sa ich zachovalo 43 a väčšina je vystavená v múzeách.
Zimné vajce je jedným zo siedmich v súkromnom vlastníctve. Na výšku meria 10 centimetrov, je vyrobené z jemne vyrezávaného krištáľu, pokryté jemným motívom snehovej vločky z platiny a 4500 malých diamantov. Vo vnútri má odnímateľný malý košík s kvetmi vyrobenými z kremeňa a zdobenými drahokamami, ktoré symbolizujú jar. Vedúca oddelenia ruského umenia v Christie's Margo Oganesianová nazvala Zimné vajce „Mona Lisou dekoratívneho umenia“ a dokonalým príkladom remeselného umenia a dizajnu.