AKTUÁLNE Ďalší globálny kolaps internetu! Masívny výpadok zasiahol aj banky, nefungujú weby ani aplikácie

BRATISLAVA – Piatkové ráno začalo pre mnohých užívateľov internetu nepríjemným prekvapením. Kľúčová infraštruktúrna služba Cloudflare zaznamenala ďalší rozsiahly výpadok, ktorý spôsobil nedostupnosť obrovského množstva webových stránok. Problémy hlásia nielen globálni hráči, ale aj viaceré slovenské weby.
Problémy sa začali objavovať v piatok ráno (5. 12.). Návštevníci obľúbených portálov namiesto obsahu videli len biele obrazovky alebo technické hlásenie „500 internal server error“.
Zlyhanie služby Cloudflare, ktorá funguje ako „chrbtová kosť“ pre milióny webov, spôsobilo reťazovú reakciu. Keďže Cloudflare slúži ako sprostredkovateľ medzi návštevníkom a serverom (a zároveň chráni pred DDoS útokmi), jeho výpadok znamená, že sa na cieľovú stránku jednoducho nedostanete.
Podľa aktuálnych informácií sa výpadok dotkol aj viacerých populárnych služieb na Slovensku. Používatelia hlásili problémy s prístupom napríklad na najväčší e-shop Alza, nedostupné boli aj niektoré bankové služby, ako napríklad Tatrabanka, a ďalšie portály.