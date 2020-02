VOĽBY 2020 Míting KDH v Dubnici nad Váhom narušili kotlebovci: Hajlovanie na katolíkov, vraj sú falošní

"Dnes sme mali stretnutie v Dubnici nad Váhom. Príjemné stretnutie a dobrá diskusia, až kým tam neprišli dvaja kotlebovci," popisuje predseda KDH Alojz Hlina priebeh mítingu v Trenčianskom kraji. Tých medzičasom stihol niekto aj zvečniť a líder kresťanských demokratov na sociálnej sieti si fotografiu zavesil na status dodatočne.

Dvojica sympatizantov kotlebovcov, z ktorých mal podľa Hlinu muž naľavo hajlovať Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Nemeckí vojaci neboli zlí

Jeden z prítomnej dvojice mužov sa začal pýtať, prečo ĽSNS označujú za fašistickú stranu. "Dopĺňal ho druhý, ktorý hovoril, že mu babka hovorila, že nemeckí vojaci neboli zlí. Snažil som sa im odpovedať aj tým, ako vypovedal člen Hlinkovej gardy, ako deťom strhávali retiazky, keď ich hádzali do vápennej pece v Nemeckej počas vojny a že Kotleba v gardistickej uniforme pochodoval s fakľami zo židovského cintorína do Zvolena. Spýtal som sa ho, že či teda nemá pocit, že to môže v ľuďoch asociovať, že kotlebovci majú čo do činenia s fašistami," dodal Hlina.

Pri odchode mnohým ostal rozum stáť

Hlina popisoval aj následné dianie. Mnohí sa dokonca mali postaviť voči dvom mužom a vyzvať ich na odchod. "Začali tam hulákať, skákať do reči. Ľudia ich vyzývali, nech odídu a keď odchádzali, tak jeden z nich nám krásne vzorovo zahajloval," spomenul Hlina.

Na otázku, či sú fašisti, si odpovedali sami

Hlina dokonca potvrdil, že miestnosť bola plná ľudí a mnohí to môžu dosvedčiť. "Boli z toho pohoršení. Takže mám pocit, že si kotlebovci sami zodpovedali na otázku, že prečo si o nich myslíme, že sú fašisti. Ak sa človek, ktorý zahajluje zároveň čuduje, že si o ňom ľudia myslia, že je fašista, tak je asi viac ako len prostoduchý. Tento hajlujúci kotlebovec mi ešte stihol povedať, že som špinavý kresťan," uzavrel predseda KDH.